بريطانيا تسجل 2829 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 9 وفيات

_ أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت يوم الجمعة 2829 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسع وفيات. كما أظهرت البيانات أن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح مضاد للفيروس ارتفع إلى 37 مليونا و518614. Your browser does not support the video tag.

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