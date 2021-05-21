مندوبية التخطيط: ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بالمغرب في أبريل

سي إن بي سي _ قالت المندوبية المغربية السامية للتخطيط اليوم الجمعة إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 1.4%على أساس سنوي في أبريل. وباستبعاد المواد الغذائية، يكون مؤشر التضخم قد صعد 2.2%، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية 0.4%. Your browser does not support the video tag. وصعد المؤشر 1.2% مقارنة مع الشهر السابق. وزاد مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة، 0.3%عنه قبل شهر، وارتفع 0.9 على أساس سنوي.

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