جونسون يدعو لإنهاء الانقسام العالمي في مكافحة كورونا

روسيا اليوم _ دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة إلى إنهاء الانقسام حول طريقة مكافحة جائحة كورونا، وقال إنه يتعين على الدول مقاومة إغراءات القومية لحماية العالم.

وأجرى جونسون مقارنة بين جائحة كورونا ومرض الطاعون المذكور في ديباجة ملحمة الإلياذة للشاعر الإغريقي هوميروس.

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وقال جونسون في كلمة ألقاها أمام قمة الصحة لدول مجموعة العشرين: “بعد 2800 عام تقريبا لا يزال العالم منقسما مثلما كان وأنا أشعر بالخوف مثل أخيل وأجاممنون. أعتقد أن الوقت قد حان للتوحد من أجل مكافحة الجائحة ومنع حدوث أخرى”.

وأضاف: “الآن هو الوقت المناسب للتخلي عن إغراءات التنافس على القومية، والتأكيد مجددا بدلا من ذلك على قوة الأمم وواجباتها وضرورة العمل سويا وبناء دفاعات جماعية ضد عدو مشترك هو المرض”.