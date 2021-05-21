وزير خارجية إسرائيل يؤكد لمصر حرص تل أبيب الحفاظ على الهدوء

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دوت الخليج _ تلقى وزير الخارجية سامح شكري مساء اليوم اتصالاً من نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي الذي ثمَّن جهود مصر في التوصل إلى وقف إطلاق النار مع الجانب الفلسطيني.
وأكد الوزير أشكنازي حرص الجانب الإسرائيلي على الحفاظ على الهدوء.
كما بحث الوزيران الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية إعادة اعمار غزة في المرحلة القادمة.
وأكدا أهمية العمل بالتنسيق بين البلدين والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين سواء فيما يتعلق بتأمين استقرار الموقف أو باستئناف عمل قنوات التواصل بهدف تحقيق السلام.
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