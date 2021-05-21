قافلة صندوق تحيا مصر تعبر نفق الشهيد أحمد حمدي في الطريق لقطاع غزة

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بدأت منذ قليل شاحنات قافلة صندوق تحيا مصر عبور نفق الشهيد أحمد حمدي في اتجاهها لقطاع غزة تحت شعار (نتشارك من أجل الإنسانية).
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة حيث تتضمن القافلة أكثر من 120 حاوية محملة بمساعدات تشمل المواد الغذائية الجافة، وخضروات، ودواجن مجمدة، وفاكهة، بالإضافة إلى (مراتب- وسجاد- أغطية)، ومطهرات، وكمامة طبية، وكذلك ملابس وأدوية.
الجدير بالذكر أن الصندوق قام بتفعيل حساب باسم (037037 – إعادة أعمار غزة) في كل البنوك المصرية، لاستقبال المساهمات والتبرعات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكتروني www.tahyamisrfund.org
وتسعى حملة (نتشارك من اجل الإنسانية)، لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقاما قياسية في العمل الخيري والتكافلي في مختلف دول العالم.
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