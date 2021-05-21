- 1/3
- 2/3
- 3/3
سي إن بي سي _ قال البيت الأبيض اليوم الجمعة إنه قلص قيمة مشروع قانون البنية التحتية الذي يقترحه إلى 1.7 تريليون دولار من 2.25 تريليون دولار وذلك كاقتراح مضاد لحزمة طرحتها مجموعة من النواب الجمهوريين.
وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن المقترح الجديد سينشر في وقت لاحق اليوم الجمعة.
وقالت إن بعض الجوانب التي أزيلت من هذا المقترح ستجد مكانا لها في مشروعات قوانين أخرى.
لكن مصدرا مطلعا على المحادثات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن المقترح قال اليوم الجمعة إن الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي لا يعتبرون أن المقترح بقيمة 1.7 تريليون دولار يشكل تحسنا كبيرا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض: تقليص مقترح حزمة البنية التحتية إلى 1.7 تريليون دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.