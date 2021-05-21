البيت الأبيض: تقليص مقترح حزمة البنية التحتية إلى 1.7 تريليون دولار

سي إن بي سي _ قال البيت الأبيض اليوم الجمعة إنه قلص قيمة مشروع قانون البنية التحتية الذي يقترحه إلى 1.7 تريليون دولار من 2.25 تريليون دولار وذلك كاقتراح مضاد لحزمة طرحتها مجموعة من النواب الجمهوريين.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن المقترح الجديد سينشر في وقت لاحق اليوم الجمعة.

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وقالت إن بعض الجوانب التي أزيلت من هذا المقترح ستجد مكانا لها في مشروعات قوانين أخرى.

لكن مصدرا مطلعا على المحادثات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن المقترح قال اليوم الجمعة إن الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي لا يعتبرون أن المقترح بقيمة 1.7 تريليون دولار يشكل تحسنا كبيرا