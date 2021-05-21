ميركل: السلالة الهندية من كورونا أخطر من البريطانية

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روسيا اليوم _ قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، إن السلالة الهندية من كورونا أخطر من تلك البريطانية.
وفي سياق متصل كشفت ميركل أن بلادها تعهدت بدفع مئة مليون يورو أخرى لمبادرة كوفاكس العالمية للقاحات للوقاية من كورونا وستتبرع مباشرة بما يصل إلى 30 مليون جرعة لقاح فائضة للدول الأفقر.
ودعت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى أن تحذو حذو ألمانيا في منح أي جرعات لقاح متبقية لديها إلى الدول التي تفتقر إلى الإمدادات. وكانت المستشارة الألمانية تتحدث في مؤتمر صحفي بعد قمة لدول مجموعة العشرين حول كوفاكس التي تهدف إلى ضمان أن تتمكن الدول الأقل تقدما من تطعيم سكانها.
وقالت ميركل “نريد تعزيز دور منظمة الصحة العالمية” مضيفة أنه سيكون هناك اجتماع للزعماء بهذا الشأن خلال الأيام المقبلة.
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