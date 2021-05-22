الأسهم الأمريكية تغلق على تباين مع مواصلة داو جونز لمسار التعافي بفضل بيانات قوية

_ أنهت سوق الأسهم الأمريكية التعاملات على تباين يوم الجمعة إذ خيمت مخاوف التضخم على الأجواء في نهاية أسبوع تداولات متقلب.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بدعم من بوينج الذي قفز سهمها مع قول مصادر في القطاع إن شركة صناعة الطائرات وضعت خططا مبدئية لزيادة إنتاج طائراتها من طراز 737ماكس إلى ما يصل إلى 42 طائرة شهريا في خريف 2022.

Your browser does not support the video tag.

كما ساهمت البنوك ومن بينها جولدمان ساكس وجيه.بي مورجان في رفع المؤشر.

وأظهرت بيانات مسوح آي.إتش.إس ماركت أن أنشطة الأعمال الأمريكية تزايدت في مايو أيار وسط طلب محلي قوي لكن تراكم الأعمال غير المنجزة لا يزال يتزايد مع مواجهة المصنعين لمشكلات في العثور على المواد الخام والعمالة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 124.75 نقطة بما يعادل 0.37 بالمئة ليصل إلى 34208.9 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.04 نقطة أو 0.07 بالمئة مسجلا 4156.08 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 64.75 نقطة أو 0.48 بالمئة إلى 13470.99 نقطة.