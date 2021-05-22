الهند تسجل 4194 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

_ أعلنت الهند يوم السبت تسجيل 257299 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما زاد عدد الوفيات بواقع 4194.

وتشير بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 26.3 مليون، بينما وصل عدد الوفيات إلى 295525.