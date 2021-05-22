الجزار ووزير الطاقة التنزاني يتابعان الموقف التنفيذى لمشروع سد ومحطة كهرباء جيوليوس نيريرى

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خلال زيارته تنزانيا، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق له، اجتماعاً مع الدكتور ميدارد كاليمانى، وزير الطاقة التنزانى، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع سد ومحطة كهرباء جيوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية، وذلك بحضور السفير المصرى بتنزانيا، ومسئولى التحالف المصرى المنفذ للمشروع “المقاولون العرب- السويدى إلكتريك”.
وأشاد الدكتور ميدارد كاليمانى، وزير الطاقة التنزاني، بالجهد المبذول من التحالف المصري “شركتى المقاولون العرب، والسويدي إلكتريك” المُنفذ للمشروع، والتعاون المقدم من الحكومة المصرية، ودعمها الكامل لتنفيذ هذا المشروع القومي للشعب التنزاني، مطالباً بتكثيف المتابعة من كبار المسئولين، والالتزام بالتوقيتات الزمنية للمشروع.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع تنفيذ مشروع سد ومحطة كهرباء جيوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية، بشكل دائم، موضحاً أن من أولى تكليفات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي له، عقب توليه حقيبة الإسكان، الاهتمام بمتابعة تنفيذ هذا المشروع القومى المهم لأشقائنا فى دولة تنزانيا.
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