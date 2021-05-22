‏أي كابيتال تطلق مشروع كلاود 7 بالعاصمة الإدارية باستثمارات 650 مليون جنيه

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أطلقت شركة أي كابيتال ICapital Development للتطوير العقاري التابعة لمجموعة جدير العقارية، أولى مشروعاتها بمنطقة الداون تاون في العاصمة الإدارية الجديدة وهو مشروع CLOUD 7 Business Complex وهو برج تجاري إداري طبي فندقي.
وفي بيان للشركة قال المهندس محمود أبو الخير رئيس مجلس الإدارة، إن حجم استثمارات المشروع تتجاوز 650 مليون جنيه وينقسم إلى مرحلتين، لافتا إلى أن المشروع يقام على مساحة 3 آلاف متر مربع، ومكون من دور أرضي و 14 دور متكرر.
وأضاف أن المشروع هو أول استثمارات الشركة في النشاط التجاري الإداري، ويأتي ضمن خطتها لتنويع محفظتها، موضحا أن الشركة لديها سابقة أعمال منذ عام 2006 في عدة مناطق أبرزها القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، بمشروعات تصل قيمتها إلى نحو 2 مليار جنيه.
وأكد أن شركته تسلمت بالفعل إخطار تخصيص قطعة الأرض من شركة العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك تم استلام أرض المشروع رسميا، وستبدأ على الفور في إجراءات التنفيذ.
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