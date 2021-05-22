التخطيط: 849 مشروع تنموي بالدقهلية بتكلفة 2.7 مليار جنيه

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير “مُتابعة المواطن في المحافظات” خلال عامي (2018/2019- 2019/2020) لمحافظة الدقهلية والذي يتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال ذات الفترة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى الانتهاء من تنفيذ 849 مشروع تنموي في محافظة الدقهلية بتكلفة 2.7 مليار جنيه في 7 قطاعات هى التعليم، والصحة، والإسكان، والكهرباء، والنقل، والري، والتنمية المحلية.

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وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه فيما يتعلق بجهود الدولة المبذولة لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة: “القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة”، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 36 مشروعاً في قطاع الموارد المائية والري، بتكلفة 343.4 مليون جنيه، منها إنشاء محطة فارسكور الجديدة (لخدمة 2000 فدان)، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمنطقة كفر بنى سالم (الثانية ب)، وإنشاء ماكينة طوارئ على نهاية ترعة أم نوار السفلى من مصرف السرو الأعلى.

وأشار تقرير الوزارة إلى الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة “ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهة للجميع في كل الأعمار”، والذي تم فيه الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات، بتكلفة 22.2 مليون جنيه، نتج عنها إنشاء وإحلال وتجديد وحدات صحية وطب أسرة في قرى (ميت أبو الحارث، أبو نور الدين، ميت أبو الحسين، ميت غراب، المالحة).

وبالنسبة للهدف الرابع “ضمان تعليم جيد يتسم بالإنصاف ويشمل الجميع ويعزز فرص التعلم طوال الحياة للجميع”، أضاف التقرير أنه تم الانتهاء من 111 مشروعاً في قطاع التعليم قبل الجامعي، بتكلفة 937.8 مليون جنيه، نتج عنها إنشاء وإحلال وتوسعة 1876 فصل في كافة المراحل التعليمية.

ويشير المسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع نسبة القرى التي تتوافر بها مدرسة ابتدائي وإعدادي حكومي من 84.1% عام 2015، إلى 96.2% عام 2020، وكذا ارتفاع نسبة القرى التي تتوافر بها مدرسة إعدادي حكومي من 82% عام 2015، إلى 86.8% عام 2020.

وفي إطار تحقيق الهدف السادس: “ضمان توفر مياه الشرب والصرف الصحي للجميع وإدارته إدارة مستدامة”، تم الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة 535 مليون جنيه، منها محطة المياه فائقة الترشيح بقرية الشوامي (طاقة 5 آلاف م3/يوم)، ومحطة مياه ميت عباد (طاقة 5 آلاف م3/يوم)، ومحطة مياه تمى الأمديد (طاقة 4 آلاف م3/يوم)، وصرف صحي أولاد ناصر، ومحطة معالجة صرف صحي برج نور الحمص (طاقة 34 ألف م3/يوم).

وفيما يتعلق بالهدف السابع: “ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة المنتظمة والمستدامة بتكلفة ميسورة”، تم الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعاً في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكلفة 81 مليون جنيه، منها توسيع محطة محولات غزل ميت غمر (السعة المضافة 25 م.ف.أ)، وإحلال محطة محولات قولنجيل (السعة المضافة 80 م.ف.أ).

كما تم الانتهاء من تنفيذ 64 مشروع ضمن برامج التنمية المحلية (الكهرباء والإنارة)، بتكلفة 15.3 مليون جنيه، نتج عنها تركيب 565 عامود إنارة، وإنارة طرق بطول 39 كم، وتوفير 17.7 ألف من معدات وأدوات الإنارة، و4 سيارات كهرباء (أبراج).

وفيما يخص الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: “إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع المستدام الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار”، تم الانتهاء من ازدواج طريق المنصورة / طناح / دكرنس بطول 16كم، ورصف وتوسعة طريق كفور الغاب إمتداد بحر بسنديلة / منشية ناصر / البنة / جمصة، بالإضافة إلى كوبرى اسنيت، فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ 405 مشروعاً ضمن برامج التنمية المحلية (رصف الطرق)، بتكلفة 287.3 مليون جنيه، نتج عنها رصف ورفع كفاءة طرق وشوارع داخلية بطول 204.8 كم.

وفي ذات السياق، وبخصوص الهدف الحادي عشر “جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة”، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من إنشاء 6 أبراج ضمن مشروع لإقامة 11 برجاً سكنياً بمدينة المنصورة، في إطار جهود تطوير المناطق العشوائية.

كما تم الانتهاء من 113مشروع ضمن برامج التنمية المحلية (الأمن والمرور والإطفاء، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية)، بتكلفة 115 مليون جنيه، نتج عنها استكمال منظومة الإطفاء بوحدة جمصة ووحدة إطفاء المنزلة، وإنشاء وتطوير 3 وحدات مرور في بني عبيد وأجا والسنبلاوين، علاوةً على إنشاء وتطوير 3 مراكز تكنولوجية و9 مجمعات خدمات ومصالح حكومية.

كما أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه فيما يخص الهدف الثالث عشر “اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة تغير المناخ وتأثيراته، فقد تم الانتهاء من 84 مشروع ضمن برامج التنمية المحلية (تحسين البيئة)، بتكلفة 120.4 مليون جنيه، نتج عنها تجميل طرق وشوارع بطول 1.9 كم، وتوفير 38 معدة نظافة (سيارات كسح، لوادر، مقطورات، معدات رفع )، و657 حاوية نظافة، بالإضافة إلى تغطية ترع ومجاري مائية داخل الكتل السكنية.