المركز القومي لبحوث البناء يوقع بروتوكول مع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية

وقعت كلية الهندسة وعلوم الحاسب بفرع جامعة هيرتفوردشاير بالعاصمة الإدارية الجديدة التابعة لمؤسسة جلوبال التعليمية، بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء الخاص بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف رفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي في المجالات المتعلقة بتطوير البناء.

وقع الإتفاقية الدكتور فينسنت إيمري، رئيس فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية بمصر والدكتور خالد محمد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وكان ذلك بحضور الدكتور علاء عطا عميد كلية الهندسة وعلوم الحاسب والقائم بعمل الرئيس الأكاديمى والدكتور خالد يسري نائب رئيس مجلس إدارة المركز القومي.

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ويهدف البروتوكول الى تنفيذ الأنشطة العملية والبحثية المختلفة، حيث سيتم تبادل النشرات ومواد البحوث والنشر العلمي والمعلومات حول مجالات الاهتمام والمنفعة المشتركة. كما تتضمن الاتفاقية، إنشاء وتنظيم استضافة ملتقيات ومؤتمرات وورش عمل واجتماعات علمية مشتركة. علاوة على ذلك، سيتم اتاحة فرصة التقدم والحصول على منح التمويلات، ومجالات نقل التكنولوجيا، وبرامج التدريب والدعم الأكاديمي لأعضاء هيئات التدريس، وتطوير التعليم الجامعي، والتطوير المؤسسي والتخطيط طويل المدى.

وفي هذا الإطار، قد صرح الدكتور فينسنت إيمري، رئيس فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية بمصر، أن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء يعد أحد أهم المراكز البحثية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً إلى أهمية التعاون العلمي والبحثي بينهما. وأكد أن بروتوكول التعاون يتضمن تقديم كافة التسهيلات اللازمة لطلاب كلية الهندسة وعلوم الحاسب وأعضاء هيئة التدريس في المجالات المتعلقة بمشروعات الطلاب والاختبارات المعملية والحقلية.

كما أشار الدكتور علاء عطا أنه بموجب هذا الاتفاق، سيتم إتاحة الفرصة لأعضاء الكادر البحثي بالمركز الأولوية في التدريس بالجامعة ومعاونيهم مما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية وخلق بيئة محفزة للنهوض بالعملية التعليمية والبحثية لتلبية احتياجات المجتمع ودفعه نحو النمو والتطور.

ومن جانبه قد أعرب الدكتور خالد محمد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، عن سعادته بتوقيع برتوكول تعاون مع فرع جامعة فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية في مصر، لافتاً إلى أن هذا التعاون يأتي تماشياً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأشار إلى أن المركز يحرص على التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية الكبرى لتطوير العملية التعليمية والبحثية في مختلف المجالات المتعلقة بالإسكان والبناء.

وأضاف أن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء يهدف إلى اعتماد كود المدن الذكية، الذي يربط المباني بالعصر الحديث في استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، من خلال الأبحاث التطبيقية وتدريب المهندسين والفنيين العاملين في هذا المجال ليتمكنوا من مواكبة التطورات التي تحدث في عالم بحوث البناء.

والجدير بالذكر أنه تم تأسيس مؤسسة جلوبال التعليمية بقرار جمهوري عام 2019 لاستضافة فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأن التعاون بين كلية الهندسة وعلوم الحاسب بالجامعة وبين المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء سيكون له أثر كبير في دفع وتطوير العملية التعليمية والبحثية في هذا المجال.

وقد تأسس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء عام 1954 وهو المنوط به إصدار الكودات بجمهورية مصر العربية، ويشتمل المركز على 10 معاهد بحثية في التخصصات المختلفة المتعلقة بالإسكان والبناء بالإضافة إلى معهدين للتدريب.