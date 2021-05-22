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اندلاع حريق كبير في محيط مرفأ بيروت

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سبوتنيك نيوز _ أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، عن اندلاع حريق كبير في المنطقة القريبة والمحيطة بمرفأ بيروت.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحريق المشتعل والذي بدا أنه في مرفأ بيروت.

وفي السياق نفسه، ذكرت قناة “الجديد” اللبنانية نقلا عن مراسلها في المنطقة أن الأخبار المتداولة عن حريق في مرفأ بيروت غير صحيحة والحريق شب في احد البساتين القريبة من منطقة الدورة – الطريق البحرية.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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