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وصول القوات المصرية المشاركة في تدريب حماة النيل بدولة السودان

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دوت الخليج – وصلت القوات المسلحة المصرية المشاركة في التدريب المشترك “حماة النيل” بدولة السودان، والذي تشارك فيه عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين.

وبحسب يبان للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة فإن التدريب يهدف لتأكيد مستوى الجاهزية والاستعداد للقوات المشتركة وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة لكلا البلدين، والذي يأتي استمرارا لسلسلة التدريبات السابقة (نسور النيل -1، ونسور النيل -2).

ومن جانبه، رحب اللواء ركن/ مالك الطيب مدير إدارة التدريب بهيئة الأركان السودانية بالقوات المصرية المشاركة، وأشاد بما تتسم به القوات المصرية من كفاءة وجاهزية عالية وخبرات تدريبية وقتالية متميزة.

وأكد الطيب أن التدريب يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون العسكرى بين البلدين .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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