الرئيس الفلسطيني يشكر السيسي على جهود مصر لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة

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أ ش أ – أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، لما تبذله مصر من جهود لتهدئة الأوضاع وإعمار قطاع غزة، والعودة للمسار السياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرض دولة فلسطين.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس عباس اليوم السبت بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا أمنيا مصريا، حيث أطلع عباس الوفد المصري، على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات المتعلقة بالتهدئة في قطاع غزة والقدس والضفة، وكذلك تنسيق الجهود الساعية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، والموضوعات المتعلقة بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.
من جانبه.. نقل الوفد المصري، تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للرئيس محمود عباس وشعب فلسطين.
حضر اللقاء، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج.
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