حازم بدران وطارق طنطاوي يؤسسان فالور كابيتال بارتنرز

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ يقترب حازم بدران وطارق طنطاوي الرئيسان التنفيذيان السابقان لمجموعة سي آي كابيتال من تأسيس شركة فالور كابيتال بارتنرز Valor Capital Partners بالشراكة مع مستثمرين من مصر والسعودية، لاقتناص الفرص التي تتمتع بمخزون قيمة أو قابلية للنمو السريع، باستثمارات أولية من المستهدف أن تصل الى 100 مليون دولار.

شراكة مع مستثمرين مصريين وسعوديين بينهم متخصصون بالقطاع المالي.. وترقب انضمام آخرين

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وكشف بدران في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن الشركاء الجدد بينهم متخصصون في القطاع المالي، وسينضم لفريق الإدارة إثنان من الكوادر المصرية المحترفة خلال فترة قريبة، رافضا الكشف عن تفاصيل هيكل الملكية الذي يضم حاليا الاستثمارات الشخصية لبدران وطنطاوي إلى جانب الاستثمارات السعودية والمصرية، في ظل ترقب انضمام مستثمرين آخرين.

وأوضح أن الفلسفة الاستثمارية للكيان الجديد تقوم على استغلال مهارات وخبرة الإدارة التي يتمتع بها فريق العمل تحت قيادته وطارق طنطاوي لاستثمار السيولة التي سيتم جمعها من الشركاء في تنفيذ استثمارات في شركات لديها فرص نمو واعدة أو تلك التي تتسم بانخفاض قيمتها السوقية عن التقييم العادل.

المجموعة تستهدف جمع استثمارات تصل الى 100 مليون دولار.. وتحسم أولى الصفقات خلال الربع الثالث

وقال بدران: إن “السياسة الاستثمارية تتيح المرونة في اقتناص حصص أغلبية بالفرص المستهدفة أو الاكتفاء بالأقلية المؤثرة مع اشتراط المشاركة الفاعلة في الإدارة، وكذلك إمكانية تأسيس كيانات جديدة في بعض المجالات”.

وأضاف: “سنعمل على تكرار تجربتنا مع مجموعة سي اي كابيتال التي تحولت لأحد أكبر الكيانات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عبر الاستحواذات التي تمت إدارتها بحرفية لتعظيم قيمتها والعائد منها، وكذلك تأسيس كيانات جديدة وصولا إلى التحول الأخير الذي شهدته الشركة بالاستثمار في قطاع التعليم وطرح الشركة في البورصة”.

التركيز على قطاعات الاستهلاك والتعليم والصحة والعقارات.. والخدمات المالية تأتي في مرحلة متقدمة

وأكد بدران أن التركز خلال المرحلة الحالية على القطاع الاستهلاكي، وكذلك قطاعات التعليم والصحة والعقارات، لافتا إلى أن القطاع المالي يدخل في دائرة الضوء بالتبعية، ولكن في مرحلة متقدمة نسبيا.

العمل وفقا لمنهجية الاستثمار المباشر مع مرونة في تأسيس شركات جديدة أو الاستحواذ على حصص أغلبية أو أقلية بشرط السيطرة على الإدارة

وقال بدران: “سنعمل بمنهجية الاستثمار المباشر الذي يجمع رأسمال من المستثمرين ويراهن على استثماره في فرص بعينها، لكن مع التأكيد على لعب دور مؤثر في الإدارة، سواء بشكل كامل أو بالاتفاق مع المستثمرين الآخرين في حال الاستحواذ على حصص أقلية.. وبخلاف المساهمات المباشرة في فالور كابيتال التي ستتيح المشاركة في كل الاستثمارات التي سيتم انتقاؤها، من الممكن دعوة مستثمرين آخرين لكل استثمار على حدة اذا احتجنا لذلك”.

وأوضح بدران أن المرحلة الأولى للانطلاق تستهدف جمع استثمارات تصل إلى 100 مليون دولار دون تحديد أجل زمني لتوظيف هذه السيولة أو عدد وحجم محدد للصفقات المطلوبة.

وتوقع تنفيذ أولى الصفقات خلال الربع الثالث من العام الجاري، لافتا الى أنه جاري دراسة فرصتين خلال الفترة الجارية من المرجح حسم إحداهما في غضون شهرين، وسيتم الكشف قريبا عن خطوات فعلية في هذا الصدد.

وكانت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية أعلنت في 18 ابريل الماضي عن تقدم حازم بدران وطارق طنطاوي باستقالتيهما من منصبيهما كرئيسين تنفيذيين مشاركين للمجموعة وعضوين منتدبين بمجلس الإدارة، وأرجعت السبب إلى رغبتهما في العمل على فرص استثمارية جديدة خاصة بهما، وكان الثنائي قد انضم للمجموعة في عامي 2013 و2015 على التوالي.

جاء ذلك بعد مرور نحو شهر على إتمام استحواذ بنك مصر على حصة إضافية بنسبة 65.3% من رأسمال شركة سي آي كابيتال القابضة من خلال عرض شراء إجباري؛ ليصبح إجمالي حصة البنك 90% من رأسمال الشركة.

وكشفت نشرة دوت الخليج في عددها الصادر يوم 19 ابريل نقلا عن مصادر مطلعة، أن بدران وطنطاوي يعتزمان تأسيس كيان جديد، وأن الظروف باتت ملائمة للانطلاق بشكل منفرد في ظل توافر السيولة الناتجة عن التخارج من سي آي كابيتال خلال عرض الشراء المقدم من بنك مصر، وكذلك وجود فرص جيدة للاستثمار ذات تقييم منخفض.