الهند تسجل 240 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و3741 وفاة خلال 24 ساعة

– ذكرت وزارة الصحة في الهند اليوم الأحد أنها سجلت 240842 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و3741 وفاة خلال 24 ساعة.

وأوضحت بيانات الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 26.5 مليون حالة بينما وصل عدد الوفيات إلى 299266.

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وتتقدم الهند العالم حاليا في متوسط عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا، إذ تسجل بمفردها ثلث عدد الوفيات اليومية على مستوى العالم وذلك وفقا لبيانات .