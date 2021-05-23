آشتي تستهدف الحصول على قرض بقيمة 50 مليون جنيه لتطوير فندق نوفوتيل المطار

فاروق يوسف _ كشف سامح سعد، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار السياحي والفندقي «آشتي»، عن أن الشركة تستهدف الحصول على قرض بقيمة 50 مليون جنيه، لتطوير فندق «نوفوتيل» المطار، وذلك للاستفادة من تعديلات مبادرة إحلال وتجديد الفنادق.

وأوضح في تصريحات لحابي، أن الشركة وضعت خطة لرفع بعض أسعار خدماتها الفندقية، إضافة إلى تجديد بعض الغرف، ومن المقرر عرضها على مجلس الإدارة والشركة القابضة للسياحة والفنادق، للموافقة عليها، وسوف تتضمن هذه الخطة أيضًا إمكانية الاستفادة من تعديلات البنك المركزي المصري الأخيرة.

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البنك المركزي المصري وضع مزايا عديدة أمام المستثمرين والمنشآت الفندقية.. ولكن عددًا محدودًا يستفيد

وقال سعد، إن التعديلات الأخيرة لها مزايا عديدة ستستفيد منها جميع المنشآت السياحية والفندقية، حيث تصل نسبة التمويل إلى 90%، ما يعني أن الشركة ستتحمل 10% فقط، بالإضافة إلى سعر عائد متناقص، ومن المعروف أنه بعد إجراء أي عمليات تطوير سترتفع بالتبيعة أسعار الخدمة حتى تستطيع الشركات تغطية قيمة القرض.

ولفت سعد إلى أنه على الرغم من مزايا المبادرة إلا أن هناك عددًا محددًا من الشركات التي ستستفيد منه وتحديدًا التي تمتلك فنادق في المناطق والمحافظات الساحلية خاصة الغردقة وشرم الشيخ، لأنها أكثر المناطق التي تستقبل زائرين خلال الفترة الجارية، وهي أيضًا تحتاج إلى عمليات إحلال وتجديد فعلية.

نتبع سياسة الحرص في بنود التكاليف والإنفاق.. ونسدد التزاماتنا بشكل منتظم

وأشار إلى أن آشتي ما زالت لديها التزامات وقروض وتعمل على سدادها بشكل منتظم في ظل انخفاض وتدني مستوى الإيرادات، ولذلك تتبع سياسة الحرص في بنود التكاليف والإنفاق، خاصة أنها حصلت على قرض خلال الفترة الماضية بقيمة 20 مليون جنيه لسداد رواتب العاملين، حصّلت منه حتى الآن ما يعادل 5.5 ملايين جنيه.

وذكر سعد، أن فندق نوفوتيل المطار هو مصدر الدخل الوحيد للشركة في الوقت الراهن، ولذلك تتجه الشركة إلى تطويره، لافتًا إلى أن فندق شتايجنبرجر آشتي ريزورت الذي يقع في محافظة الأقصر شهد عمليات تطوير في عام 2019، بقيمة 45 مليون جنيه، كما أن نسب الإشغالات الحالية بالمحافظة ضئيلة جدًّا، ولا تتعدى 12%.