تعديلات مبادرة إحلال الفنادق تفتح شهية المستثمرين والشركات السياحية نحو التجديد

فاروق يوسف _ أتاحت تعديلات البنك المركزي المصري الأخيرة الخاصة بمبادرة إحلال وتجديد الفنادق، فرصة أمام المستثمرين والشركات العاملة في قطاع السياحة لضخ استثمارات جديدة في منشآتهم الفندقية لتجهيزها وتأهيلها حتى تكون على استعداد تام لاستقبال الموسم السياحي الجديد.

وقال رؤساء بعض الشركات السياحية، إن هذه التعديلات ستساهم في دفع الكثيرين إلى الاتجاه نحو المبادرة والاعتماد عليها في تجديد منشآتهم، خاصة أنها تتضمن تحمل المستثمر 10% فقط من إجمالي التكاليف الاستثمارية الخاصة بالتجديدات، وهو ما يعد عائدًا مغريًا أمام المستثمرين.

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وطالبوا في حديثهم لحابي، بأن يوجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة نحو تخفيف الشروط حتى لا تكون هناك تعقيدات تمنع الشركات من استخدام هذه المبادرة، إلى جانب إيضاح ماهية التفاصيل والضمانات الخاصة بالمبادرة.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري المصري، تعديل بعض بنود مبادرة تمويل عمليات إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي ذات سعر العائد المتناقص 8%.

وأوضح المركزي، في بيان صادر الأسبوع الماضي، أنه أتاح قيام البنوك بتمويل 90% بحد أقصى بدلًا من 75% من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية، مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك، وذلك بناء علي قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المستقبلية للعميل.

وتقرر رفع نسبة تحمل شركة ضمان مخاطر الائتمان لتضمن نسبة 70% بدلًا من 60% من مخاطر الائتمان للتسهيلات الممنوحة ضمن المبادرة، على أن تتحمل البنوك نسبة 30% بدلًا من 40% قبل مطالبة الشركة بصرف الضمانة.

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