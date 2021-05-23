النقل توضح خطتها لشبكة القطارات السريعة وتطوير السكك الحديدية القديمة

أصدرت وزارة النقل المصرية بيانًا حول جدوى تنفيذ شبكة القطارات الكهربائية فائقة السرعة في مصر وتحديث شبكة السكك الحديدية القائمة.

وأوضحت الوزارة أنها تقوم بتنفيذ شبكة سكك حديدية جديدة تعمل بالجر الكهربائي للقطارات السريعة والإقليمية والبضائع مما يعني أنها شبكة متنوعة لتقديم كافة خدمات النقل السككي والتي تناسب كافة طوائف المجتمع المصري.

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وأضافت أنه تم تصميم البنية الأساسية للشبكة بسرعة تصميمية 250 كم / الساعة وليس فائق سرعة والذي تصل سرعته التصميمية إلى 350 كم / الساعة، حيث سيتم تشغيل القطارات على هذه الشبكة بسرعات 230 كم / الساعة للقطارات السريعة وسرعات 160 كم / الساعة للقطارات الإقليمية وسرعات 120كم / الساعة لقطارات البضائع.

وذكرت الوزارة أن تلك الشبكة سوف تقوم بخدمة كافة المجتمع المصري وليس الأغنياء فقط ، حيث سيتم نقل حجم كبير من البضائع من خلال استخدام هذه الشبكة بتعريفة أقل من وسائل النقل بالشاحنات، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض تكلفة المنتج النهائي مما يعني توفير المنتج بسعر منخفض للمواطن المصري.

كما سيتم تشغيل قطارات إقليمية بعدد أربعة أضعاف القطارات السريعة وبسعر تنافسي يماثل وسائل النقل الأخرى وجاذب للمواطن المصري مع تخفيض زمن الرحلة إلى نصف الوقت تقريبا مع تقديم خدمة متميزة أثناء السفر.

وقالت وزارة النقل، إنه في إطار دعم التنمية الإقتصادية وتقديم خدمة سريعة ومتميزة لرجال الأعمال والمواطنين ذوي الدخل الأعلى سيتم تشغيل قطارات سريعة بأسعار أعلى من القطارات الإقليمية لتحقيق الجدوى الإقتصادية للمشروع.

أضافت أن رجال الأعمال شريحة من المجتمع ولهم حق ايضًا مثل الفقراء فهم من يقومون بتنفيذ المشروعات الاستثمارية سواء الصناعية والزراعية من المهندسين والمحاسبين والوظائف الأخرى واللذين يعملون فى هذه المشروعات والتى يعمل فيها أيضا المواطنين الأقل دخلا مما يعنى أنه عند توفير وسيلة مواصلات لرجال الأعمال والمستثمرين نضمن تحقيق تنمية على المستوى القومي وتوفير فرص عمل عديدة للمواطن المصري محدود الدخل .

وأكدت الوزارة أنها لم تهمل الشبكة القديمة بل تقوم حاليًا بتنفيذ أكبر مشروع فى تاريخها لتطوير السكة الحديد القديمة بميزانية تزيد عن 225 مليار جنيه تضم تطوير البنية الأساسية والأشارات والورش والوحدات المتحركة وإضافة خطوط جديدة وخاصة لمناطق الضواحي والمراكز والقرى والربط مع دول الجوار وتاهيل وتدريب العنصر البشرى الحالى وانتقاء الجدد بمواصفات متميزة .

وأشارت إلي أنه تم اختيار خطوط الشبكة الجديدة بدقة شديد وبعناية فائقة في ضوء خطة التنمية للدولة شمالا وجنوبا وشرقًا وغربًا وبما يخدم المناطق السكنية الحالية والمجتمعات العمرانية الجديدة ومناطق التنمية الزراعية والصناعية والسياحية والربط مع دول الجوار أيضًا وسيولة نقل البضائع بين مناطق الانتاج ومناطق الاستهلاك أو موانئ التصدير أو ربط موانئ التصدير على البحر الاحمر بالموانئ على البحر المتوسط لتشجيع تجارة الترانزيت وجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.