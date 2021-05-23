البنك التجاري الدولي يحقق 2.9 مليار جنيه أرباح مجمعة الربع الأول

رنا ممدوح _ أعلن البنك التجاري الدولي، القوائم المالية المجمعة عن الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 2% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق مصحوبة بانخفاض صافي الدخل من العائد بنسبة 8%.

وارتفع صافي الدخل بخلاف العائد وفقا لبيان البنك المرسل للبورصة اليوم، بنسبة 161%، وصعدت نسبة المصروفات إلى الإيرادات بنسبة 4% لتسجل 23.1% مقارنة بنسبة 22.3% عن نتائج نفس الفترة من العام السابق.

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وبحسب البيان، استطاع البنك الحفاظ على مكانته الرائدة في كل من الأصول والودائع بين بنوك القطاع الخاص.

وحقق البنك صافي أرباح قدرها 2.873 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري وذلك بارتفاع قدره 20% عن الربع المقارن بعام 2020.

وذكر البنك التجاري الدولي أن الربح قبل ضرائب الدخل قد بلغ 4.089 مليار جنيه مقابل 3.656 مليار جنيه بالفترة المقارنة مما يشكل ارتفاعا قدره 12%.

وسجل البنك نموا في محفظة القروض بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما سجل تلك الزيادة 2% مقارنة بالعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي.

وشهدت الودائع زيادة بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما سجلت تلك الزيادة 7% مقارنة بالعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي، وقد سجلت نسبة القروض للودائع 38%.

ووفقا للبيان، نجح البنك التجاري الدولي بفضل أنظمة إدارة المخاطر الرشيده في الحفاظ على جودة الأصول حيث سجلت نسبة القروض الغير منتظمة لإجمالي القروض 4.4%، كما سجل معدل التغطية 279% في 31 مارس الماضي، مما يعكس قدره البنك على استيعاب أي زيادة غير متوقعة في حجم القروض الغير منتظمة.

واتخذ البنك مخصصات بلغت 702 مليون جنيه في الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي مقابل 1.240 مليار جنيه خلال نفس الفترة بالعام السابق 2020.

وحافظ البنك التجاري الدولي على قاعدة رأسمالية قوية وذلك بمعدل كفاية رأس المال بلغ 31.5%.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفعت صافي أرباح البنك إلى 2.876.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 2.391.210 مليار جنيه بالربع المقارن بعام 2020.

وتراجع صافي الدخل من العائد خلال نفس الفترة إلى 5.676.385 مليار جنيه مقابل 6.195.267 مليار جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.