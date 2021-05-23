السعودية المصرية تستهدف 4 مليارات جنيه مبيعات بمشروع صواري

بكر بهجت _ تستهدف شركة السعودية المصرية للتعمير «سيكون» تحقيق مبيعات بقيمة 4 مليارات جنيه بمشروع «صواري» المملوك لهيئة المجتمعات العمرانية، وتتولى الشركة تسويقه، وفق المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذي للشركة، مشيرًا إلى أن تلك المبيعات تمثل نحو 57% من إجمالي المبيعات المستهدفة خلال العام الجاري.

أضاف الطاهر في تصريحات لجريدة «دوت الخليج» أن الشركة تسعى لرفع مبيعاتها خلال العام الجاري بنحو 1.4 مليار جنيه، من 5.6 مليارات جنيه إلى 7 مليارات جنيه، وذلك في المشروعات المملوكة لها أو مشروع صواري التابع لهيئة المجتمعات، لافتًا إلى أن إطلاق الشركة لمشروع جديد سيساهم في تحقيق القيمة المستهدفة.

Your browser does not support the video tag.

وفي مارس الماضي رفعت الشركة السعودية المصرية للتعمير استثماراتها إلى نحو 19 مليار جنيه، موزعة على 4 مشروعات، وذلك بإطلاق مشروع جديد في مدينة القاهرة الجديدة على مساحة 21.6 فدانًا وباستثمارات قيمتها 8 مليارات جنيه، وبلغت قيمة الأرض الخاصة به 2.8 مليار جنيه، وسددت الشركة الدفعة المقدمة والتي تمثل 10% من إجمالي سعر الأرض، ويقام المشروع الجديد بنشاط غير سكني، حيث يضم وحدات إدارية وتجارية وطبية ونشاطًا ترفيهيًّا.

وأوضح الطاهر، أن الشركة تسير في خطتها التسويقية بالمشروعات جنبًا إلى جنب مع الجدول الزمني للتنفيذ، إذ إنه تم تنفيذ ما يفوق 85% من الأعمال الإنشائية بمشروع أبراج هيلتون النيل، والذي يقام على مساحة بنائية 45 ألف متر مربع، ويتكون من برجين أحدهما سكني والآخر فندق 5 نجوم تديره شركة هيلتون العالمية، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 3.8 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن الشركة انتهت من نحو 70% من الأعمال الإنشائية بمشروع «جايد» الذي تقيمه في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وهو مجمع سكني متعدد الاستخدامات، يقام على مساحة 68 فدانًا، ويتكون من 181 عمارة سكنية بإجمالي 1900 وحدة، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 3 مليارات جنيه.

وتعمل شركة السعودية على مشروعات بإجمالي استثمارات تقترب من 19 مليار جنيه، موزعة على 4 مشروعات هي: كومباوند الرياض بالقاهرة الجديدة، ومشروع دمياط ريزورت، ومشروع بلوفير بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع سيكون تاورز بالمعادي، وبلغت قيمة استثمارات الشركة في المشروعات تحت التنفيذ ما يقارب 7.5 مليارات جنيه، موزعة ما بين 4 مليارات للمجتمعات السكنية، و2 مليار للأبراج السكنية، و1.5 مليار للاستثمار السياحي.

وتخطط الشركة لضخ 3.5 مليارات جنيه في أعمال الإنشاءات خلال العام الجاري، كما تسعى لاقتراض نحو 1.5 مليار جنيه من تحالف مصرفي، حيث دخلت في مفاوضات مع بنوك الأهلي ومصر والعربي الإفريقي الدولي.

وخلال العام الماضي حققت الشركة مبيعات بقيمة 4.1 مليارات جنيه من مشروع «صواري» تمثل النسبة الأكبر من إجمالي مبيعاتها البالغة 5.6 مليارات جنيه، بحسب تصريحات سابقة للطاهر في نشرة دوت الخليج.

وفي نوفمبر 2019، وقعت هيئة المجتمعات العمرانية بروتوكول تعاون مع الشركة السعودية المصرية للتعمير «سيكون»، لتطوير وتسويق مشروع «صواري» السكني المتكامل على مساحة 417 فدانًا بالإسكندرية، وحتى الآن تم إطلاق المرحلتين الأولى والثانية منه على مساحة 455 ألف متر مربع وتضم 64 عمارة سكنية و310 فيلات مختلفة الأنماط الإنشائية، ما بين مستقلة وتوين فيلا وتاون هاوس، بقيمة استثمارية وصلت حتى الآن إلى 7 مليارات جنيه.