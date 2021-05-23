البورصة تصعد 0.72% مستهل التعاملات والتجاري الدولي يقفز 1.35%

رنا ممدوح _ ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.72%، ليتداول عند مستوى 10809 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 1.35% ليتداول عند مستوى 57.75 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.96%، و 0.86% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 81.205 مليون جنيه على 137 شركة من خلال 2.8 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 60 شركة مقابل تراجع 9 شركات في حين لم تتغير أسعار 66.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 5.954 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 5.968 مليون جنيه، مقابل 14.075 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 3.872 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 4.491 مليون جنيه، مقابل 618.619 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 2.081 مليون جنيه، منها 1.850 مليون جنيه للأفراد، و231.082 ألف جنيه للمؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح/ جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % الحديد والصلب المصرية 3.09 3.39 9.71 مجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب 0.863 0.865 6.53 الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية 18.57 19.6 5.55 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 2.41 2.54 5.39 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف 1.545 1.627 5.31

الأسهم الأكثر انخفاضا