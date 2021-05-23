التعمير تقترب من حسم صفقتي توريق بالم هيلز وهايد بارك

بكر بهجت _ قال الدكتور مازن حسن، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتوريق، إن شركته تقترب من حسم صفقتي التوريق المقرر إصدارهما لصالح شركتي بالم هيلز للتعمير وهايد بارك العقارية، مشيرًا إلى أن الصفقة الأولى مع بالم هيلز وصلت لمراحل متقدمة، وفيما يتعلق بشركة هايد بارك فإنه سيتم عقد جلسة مباحثات معها خلال الأيام المقبلة.

أضاف حسن، في تصريحات لجريدة «دوت الخليج» أن شركة بالم هيلز تعمل حاليًا على تجهيز محفظة الحقوق المالية التي تعتزم توريقها والتي سيتم بناء عليها تحديد القيمة الخاصة بعملية التوريق، حيث تخطط لأن تكون قيمة الصفقة في حدود 650 مليون جنيه، لافتًا إلى أن القيمة الفعلية قد تقل أو تصل إلى تلك القيمة بحسب الأوراق المالية التي ستقدمها والخاصة بالوحدات التي سيتم تسليمها.

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وتابع أنه وفق آخر المحادثات التي جرت مع الشركة فإنها من المقرر أن تتقدم بأوراقها خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن ثم اعتمادها من قبل بنك التعمير والإسكان، والمضي في إبرام الصفقة، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على جميع المحاور الخاصة بعملية التوريق وفي انتظار تحديد القيمة النهائية.

وخلال الشهر الماضي وافق مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، على تنفيذ عملية توريق تصل إلى 800 مليون جنيه، وقالت الشركة في بيان حينها للبورصة المصرية إنه تمت إحالة حقوقها المالية ومستحقاتها آجلة الدفع والمضمونة بضمانات مختلفة إلى شركة ثروة للتوريق.

وتستهدف الشركة بحسب القوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي تنفيذ عمليات توريق بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال العام الجاري.

وفيما يتعلق بشركة هايد بارك العقارية، قال حسن، إنه سيتم عقد اجتماع مع مسؤوليها خلال الأيام المقبلة للاتفاق على التفاصيل الخاصة بصفقة التوريق، حيث تعمل الشركة على رصد عدد الوحدات المقرر تسليمها في مشروعاتها والشيكات المتاحة لديها، ولكن وفق المشاورات المبدئية فإن حجم الإصدار لن يقل عن 500 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن تلك الصفقة من الممكن أن تكون ثروة طرفًا فيها، أو أحد البنكين سواء الأهلي أو التعمير والإسكان.

وعن شركة مصر إيطاليا العقارية، أكد الدكتور مازن حسن، أنها لم تتقدم بصورة رسمية حتى الآن وكل ما جرى خلال الفترة الماضية كان مجرد محادثات مبدئية لبحث إمكانية التعاون المشترك بين الجانبين.

وقال الدكتور مازن حسن، في حوار له مؤخرًا لجريدة «دوت الخليج» إن شركة التعمير للتوريق تستعد للدخول في تحالف مع شركة «ثروة كابيتال» لإجراء عدة إصدارات لصالح شركات القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة يتمثل أولها في الإصدار الذي يجري تجهيزه لصالح شركة بالم هيلز.

ودخلت شركة التعمير للتوريق نهاية العام الماضي في محادثات مع العديد من شركات القطاع العقاري، أبرزها سيتي إيدج ومصر إيطاليا وريدكون وهايد بارك، ووقعت الشركة بروتوكولي تعاون مع بنكي الأهلي والتجاري الدولي، وتم الاتفاق مع كل من القاهرة والتعمير والإسكان على توقيع بروتوكولات مماثلة وسيتم التحدث أيضًا مع مسؤولي بنك مصر، وذلك للاستفادة من القاعدة العريضة للعملاء في تلك البنوك.

وتتوقع شركة التعمير للتوريق أن تتراواح قيمة إصداراتها المدارة خلال العام الجاري بين 1.5 و2 مليار جنيه، موزعة على بالم هيلز وهايد بارك وسيتي إيدج، وبناء على ما سيتم تنفيذه خلال العام الجاري سيتم تحديد مستهدف العام المقبل.

وشركة التعمير للتوريق تم إنشاؤها في عام 2008 بغرض توفير التمويلات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية من خلال العقود المملوكة لها وخاصة عقود الشراكة مع المطورين، وهو ما ساهم في توفير جزء كبير من الاحتياجات المالية للهيئة خلال السنوات الماضية، حيث كانت البداية عام 2009 بصفقة قيمتها 4.6 مليارات جنيه لصالح شركة ثروة القطرية، بمدة تصل إلى 10 سنوات، وانتهت بالفعل في 2017/ 2018، ثم أجرت عملية توريق ثانية بقيمة 4 مليارات جنيه في عام 2019، تبعها عملية ثالثة بقيمة 6 مليارات جنيه، ثم جاءت صفقة التوريق الأخيرة التي تم إبرامها العام الماضي والتي بلغت قيمتها 10 مليارات جنيه.