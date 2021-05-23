فوري تحقق 76.1 مليون جنيه أرباح مجمعة الربع الأول

رنا ممدوح _ حققت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ارتفاعا في صافي الأرباح المجمعة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 76.145 مليون جنيه، مقابل 30.926 مليون جنيه بالربع المقارن بعام 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات النشاط وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 348.991 مليون جنيه، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 257.996 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

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وصعدت تكلفة النشاط خلال نفس الفترة إلى 154.850 مليون جنيه مقابل 121.721 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.

وارتفع مجمل الربح خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 194.141 مليون جنيه مقابل 136.274 مليون جنيه بالربع المقارن.

وصعد الربح التشغيلي خلال نفس الفترة إلى 73.717 مليون جنيه مقابل 38.827 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وبلغ نصيب السهم في أرباح العام 0.08 جنيه مقابل 0.03 جنيه بالربع المقارن بعام 2020.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح فوري إلى 53.701 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 41.561 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وصعدت إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 250.114 مليون جنيه مقابل 195.183 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.