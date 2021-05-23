الأهلي للتنمية تحقق 3.8 مليون جنيه أرباح مجمعة العام الماضي

رنا ممدوح _ حققت شركة الأهلي للتنمية والاستثمار تراجعا في صافي الأرباح المجمعة لتصل إلى 3.757 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل 14.980 مليون جنيه بعام 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وانخفضت إجمالي الإيرادات وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، إلى 77.499 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 129.430 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

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وتراجع إجمالي المصروفات خلال نفس الفترة إلى 67.911 مليون جنيه مقابل 106.513 مليون جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.

وبلغ نصيب السهم في الأرباح 0.24 جنيه مقابل 0.83 جنيه بالفترة المناظرة.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، ارتفعت خسائر شركة الأهلي للتنمية والاستثمار إلى 8.978 مليون جنيه العام الماضي، مقابل 4.547 مليون جنيه بعام 2020.

وانخفض إجمالي إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 8.145 مليون جنيه مقابل 12.673 مليون جنيه بالفترة المقارنة.