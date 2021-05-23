هيرميس: العمومية توافق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 768.6 مليون جنيه

رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة العادية للمجموعة المالية هيرميس القابضة في جلسته المنعقدة الخميس الماضي، على تحويل مبلغ 768.618 مليون جنيه من حساب الأرباح المحتجزة في 31 ديسمبر الماضي إلى حساب زيادة رأسمال المجموعة.

وأفادت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن هذا التحويل يترتب عليه زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 3.843.091 مليار جنيه إلى 4.611.709 مليار جنيه بزيادة قدرها 768.618 مليون جنيه.

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وبحسب البيان توزع الزيادة على 153.723 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 1 سهم لكل خمس أسهم خصما من حساب الأرباح الظاهر في ميزانية 31 ديسمبر الماضي.

وفوضت العمومية الرئيس التنفيذي في تحديد موعد استحقاق المساهم لتلك الأسهم وفقا للإجراءات المعمول بها بالهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة.

الجدير بالذكر، أن المجموعة المالية هيرميس القابضة حققت صافي أرباح مجمعة بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بقيمة 291.709 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 90.183 مليون جنيه بالربع المقارن.

وارتفع إجمالي الإيرادات، ليصل إلى 1.592.935 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل 1.117.574 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وصعد إجمالي المصروفات خلال نفس الفترة إلى 1.186.846 مليار جنيه مقابل 1.019.570 مليار جنيه بالفترة المماثلة بعام 2020.

وعلى صعيد الأعمال المستقلة، تحولت المجموعة المالية هيرميس للربحية لتحقق ربح بقيمة 214.358 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 225.889 مليون جنيه خسائر بالربع المقارن.

ووصلت محفظة نشاط التأجير التمويلي إلى 5.2 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2021، وهو ارتفاع ربع سنوي بنسبة 10%.