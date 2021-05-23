مال وأعمال

مؤشر البورصة الرئيسي يقلص مكاسبه الصباحية منتصف التعاملات

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CairoBank

رنا ممدوح _ قلص مؤشر البورصة الرئيسي مكاسبه الصباحية في منتصف تعاملات اليوم، ليتداول عند مستوى 10779 نقطة محققا ارتفاعا بنسبة 0.45%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 1.02%، ليتداول عند مستوى 57.56 جنيه.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.42%، و 1.13% على الترتيب.

وسجلت لتداولات البورصة 654.131 مليون جنيه على 180 شركة من خلال 25.775 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 104 شركة مقابل تراجع 39 بينما لم تتغير أسعار 37.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 11.016 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 11.085 مليون جنيه مقابل 68.797 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 5.807 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 10.921 مليون جنيه، مقابل 5.113 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 16.824 مليون جنيه، منها 10.696 مليون جنيه للأفراد، و6.128 مليون جنيه للمؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح/ جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير %
الحديد والصلب المصرية 3.09 3.39 9.71
العربية لاستصلاح الاراضي 19.37 21.2 6.53
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 2.41 2.63 9.13
التعمير والاستشارات الهندسية 21.13 22.89 8.33
الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية 18.57 20 7.7

 

الأسهم الأكثر انخفاضا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير %
جولدن تكس للاصواف 7.12 6.42 9.83
العبور للاستثمار العقاري 55.9 60.67 9.36
العربية وبولفارا للغزل والنسيج – يونيراب 3.430 3.11 9.33
اجواء للصناعات الغذائية 6.16 5.79 6.01
ريكاب للاستثمارات المالية 6.78 6.43 5.16

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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