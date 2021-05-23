Flat6Labs: صندوق FAC يرتفع إلى 207 مليون جنيه في الإغلاق

إسلام فضل _ أعلن برنامج وصندوق Flat6Labs الإقليمي للتمويل الأولي، عن إتمام الإغلاق الثاني للصندوق التمويلي FAC في مصر ليرتفع حجمه من 50 مليون جنيه إلى 207 ملايين جنيه، ويهدف الصندوق إلى دعم الشركات المصرية الناشئة خلال المراحل الأولى من انطلاقتها.

وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم الأحد، أنه تم زيادة عروض التمويل التي تقدمها للشركات الناشئة في برنامج التمويل الأولي بالقاهرة إلى 1.5 مليون جنيه وتمويل لاحق يصل إلى 3 ملايين جنيه للشركات المختارة.

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وأوضحت أن القائمة الحالية للمستثمرين الرئيسيين في صندوق شركة Flat6Labs مصر لتسريع الأعمال FAC تشمل كلًا من مؤسسة التمويل الدولية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق المشروعات المصري الأمريكي، وايجيبت فينتشرز، والذين رفعوا جميعًا حجم استثماراتهم في صندوق FAC بهدف دعم المزيد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في مصر.

وشاركت صواري فينتشرز، أحدث المستثمرين الرئيسيين في صندوق FAC، في الإغلاق الثاني للصندوق، بحسب البيان.

وقال وائل أمين، الشريك الإداري في صواري فينتشرز، إن Flat6Labs تلعب دورًا محوريًا في مرحلة التمويل الأساسي وذلك ضمن النظام المحلي والإقليمي لريادة الأعمال، حيث نجحت في تقديم الدعم التأسيسي الذي تحتاجه الشركات الناشئة عن طريق التمويل والإرشاد، وهذا ما تطلع إليه صواري.

ومن جانبه أكدت ماري تيريز فام، الشريك الإداري في Flat6Labs مصر، أن العرض التمويلي الجديد سواء عرض التمويل الأولي أوالتمويل اللاحق، سيوفر للشركات الناشئة فرص أكثر جاذبية للنمو.

بينما سلط جيمس هارمون، رئيس مجلس إدارة صندوق المشروعات المصري الأمريكي، الضوء على دور Flat6Labs في بناء بيئة عمل واعدة للشركات الناشئة وسد فجوة التمويل لرواد الأعمال في مصر.

وتابع هارمون: “نعتقد أن كيانات تسريع أعمال الشركات الناشئة ضرورية لبناء إطار عمل قوي لريادة الأعمال، ونحن فخورون بجهود Flat6Labs في هذا الصدد ودورها في بناء بيئة عمل الشركات الناشئة في مصر، وسنواصل دعمها لأنها تلعب دورًا هامًا في سد الفجوة التمويلية في السوق”.

وفي سياق متصل أضاف هاني عماد، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر MSMEDA، نعتبر Flat6Labs أحد الشركاء الاستراتيجيين لنا، وبسبب النجاح الذي تحقق أثناء تنفيذ الإغلاق الأول، قررنا رفع حجم التزامنا ليصل إلى 35 مليون جنيه.

وقال وليد لبدي، المدير المحلي لمؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن: متحمسون لتوسيع إطار شراكتنا معFlat6Labs ورفع حجم التزامنا بما يصل إلى 2.5 مليون دولار.

وذكر أن المؤسسة قد استثمرت في Flat6Labs في عام 2017 كجزء من برنامج ستارت أب كاتاليست التابع لمؤسسة التمويل الدولية، ومنذ ذلك الوقت تدعم نمو الصندوق وتوسعه في مصر والمنطقة.

يشار إلي أن صندوق شركة Flat6Labs انطلق في مصر لتسريع الأعمال(FAC) منذ 5 سنوات وتحديدا في عام 2017 هادفا إلى الاستثمار في أكثر من 100 شركة ناشئة مبتكرة في كافة أنحاء مصر، مع التركيز على الحلول التكنولوجية.

وفي هذه الفترة، أدار برنامج Flat6Labs للتمويل الأولى 7 دورات استثمارية، واستثمر في 62 شركة ناشئة وقدم التدريب لأكثر من 350 مؤسس شركة وخلق أكثر من 1000 فرصة عمل منها 96% لشباب تتراوح أعمارهم من 19 إلى 35 عامًا، وتلقى ما يقرب منتصف الشركات المدرجة تحت محفظة Flat6Labs في مصرتمويلًا إضافيًا بقيمة إجمالية بلغت 145 مليون جنيه، بحسب ما أورده البيان.