Flat6Labs: صندوق FAC يرتفع إلى 207 مليون جنيه في الإغلاق

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إسلام فضل _ أعلن برنامج وصندوق Flat6Labs الإقليمي للتمويل الأولي، عن إتمام الإغلاق الثاني للصندوق التمويلي FAC في مصر ليرتفع حجمه من 50 مليون جنيه إلى 207 ملايين جنيه، ويهدف الصندوق إلى دعم الشركات المصرية الناشئة خلال المراحل الأولى من انطلاقتها.
وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم الأحد، أنه تم زيادة عروض التمويل التي تقدمها للشركات الناشئة في برنامج التمويل الأولي بالقاهرة إلى 1.5 مليون جنيه وتمويل لاحق يصل إلى 3 ملايين جنيه للشركات المختارة.
وأوضحت أن القائمة الحالية للمستثمرين الرئيسيين في صندوق شركة Flat6Labs مصر لتسريع الأعمال FAC تشمل كلًا من مؤسسة التمويل الدولية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق المشروعات المصري الأمريكي، وايجيبت فينتشرز، والذين رفعوا جميعًا حجم استثماراتهم في صندوق FAC بهدف دعم المزيد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في مصر.
وشاركت صواري فينتشرز، أحدث المستثمرين الرئيسيين في صندوق FAC، في الإغلاق الثاني للصندوق، بحسب البيان.
وقال وائل أمين، الشريك الإداري في صواري فينتشرز، إن Flat6Labs تلعب دورًا محوريًا في مرحلة التمويل الأساسي وذلك ضمن النظام المحلي والإقليمي لريادة الأعمال، حيث نجحت في تقديم الدعم التأسيسي الذي تحتاجه الشركات الناشئة عن طريق التمويل والإرشاد، وهذا ما تطلع إليه صواري.
ومن جانبه أكدت ماري تيريز فام، الشريك الإداري في Flat6Labs مصر، أن العرض التمويلي الجديد سواء عرض التمويل الأولي أوالتمويل اللاحق، سيوفر للشركات الناشئة فرص أكثر جاذبية للنمو.
بينما سلط جيمس هارمون، رئيس مجلس إدارة صندوق المشروعات المصري الأمريكي، الضوء على دور Flat6Labs في بناء بيئة عمل واعدة للشركات الناشئة وسد فجوة التمويل لرواد الأعمال في مصر.
وتابع هارمون: “نعتقد أن كيانات تسريع أعمال الشركات الناشئة ضرورية لبناء إطار عمل قوي لريادة الأعمال، ونحن فخورون بجهود Flat6Labs في هذا الصدد ودورها في بناء بيئة عمل الشركات الناشئة في مصر، وسنواصل دعمها لأنها تلعب دورًا هامًا في سد الفجوة التمويلية في السوق”.
وفي سياق متصل أضاف هاني عماد، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر MSMEDA، نعتبر Flat6Labs أحد الشركاء الاستراتيجيين لنا، وبسبب النجاح الذي تحقق أثناء تنفيذ الإغلاق الأول، قررنا رفع حجم التزامنا ليصل إلى 35 مليون جنيه.
وقال وليد لبدي، المدير المحلي لمؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن: متحمسون لتوسيع إطار شراكتنا معFlat6Labs ورفع حجم التزامنا بما يصل إلى 2.5 مليون دولار.
وذكر أن المؤسسة قد استثمرت في Flat6Labs في عام 2017 كجزء من برنامج ستارت أب كاتاليست التابع لمؤسسة التمويل الدولية، ومنذ ذلك الوقت تدعم نمو الصندوق وتوسعه في مصر والمنطقة.
يشار إلي أن صندوق شركة Flat6Labs انطلق في مصر لتسريع الأعمال(FAC) منذ 5 سنوات وتحديدا في عام 2017 هادفا إلى الاستثمار في أكثر من 100 شركة ناشئة مبتكرة في كافة أنحاء مصر، مع التركيز على الحلول التكنولوجية.
وفي هذه الفترة، أدار برنامج Flat6Labs للتمويل الأولى 7 دورات استثمارية، واستثمر في 62 شركة ناشئة وقدم التدريب لأكثر من 350 مؤسس شركة وخلق أكثر من 1000 فرصة عمل منها 96% لشباب تتراوح أعمارهم من 19 إلى 35 عامًا، وتلقى ما يقرب منتصف الشركات المدرجة تحت محفظة Flat6Labs في مصرتمويلًا إضافيًا بقيمة إجمالية بلغت 145 مليون جنيه، بحسب ما أورده البيان.
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