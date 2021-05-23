نيودلهي تعتزم تخفيف قيود كورونا مع تراجع الإصابات

– قال رئيس وزراء حكومة نيودلهي اليوم الأحد، إن العاصمة الهندية ستبدأ الأسبوع المقبل في تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة لمكافحة فيروس كورونا إذا واصلت حالات الإصابة الجديدة الانخفاض.

وسجلت الهند يوم الأحد 240842 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3741 وفاة خلال 24 ساعة. وهذا هو أقل عدد لحالات الإصابة اليومية الجديدة منذ أكثر من شهر.

Your browser does not support the video tag.

وأوضحت بيانات وزارة الصحة أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 26.5 مليون حالة بينما وصل عدد الوفيات إلى 299266.

وتصارع الهند منذ أسابيع موجة ثانية وشرسة من كوفيد-19 تسببت في إصابة المنظومة الصحية بالشلل وأدت لنقص في إمدادات الأكسجين.

وقال أرفيند كيجريوال رئيس حكومة نيودلهي إن المدينة، وهي من أكثر مدن البلاد تضررا بالجائحة، تفرض إجراءات العزل العام منذ 20 أبريل نيسان لكن حالات إصابة الجديدة تراجعت في الأسابيع القليلة الماضية كما تراجع معدل الفحوص الإيجابية إلى أقل من 2.5 بالمئة بالمقارنة مع نسبة 36 بالمئة الشهر الماضي.

وأضاف في مؤتمر صحفي “إذا واصلت حالات العدوى الانخفاض لمدة أسبوع، فاعتبارا من 31 مايو سنبدأ عملية تخفيف القيود”.

وأشار إلى أن دلهي سجلت نحو 1600 إصابة جديدة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتتراجع حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في الهند بعد أن وصلت لذروة في التاسع من مايو أيار. وقالت الحكومة اليوم إنها تجري أكبر عدد من فحوص الكشف عن كورونا إذ خضعت 2.1 مليون عينة للفحص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

لكن الخبراء حذروا من أن الهند قد تواجه موجة ثالثة في الأشهر المقبلة مشيرين إلى أن العديد من الولايات غير قادرة على تطعيم من هم أقل من 45 عاما بسبب نقص في إمدادات اللقاحات.

ولم تتمكن الهند، أكبر منتج للقاحات في العالم، إلا من تطعيم أكثر من 41.6 مليون شخص بالكامل أي ما يمثل نسبة 3.8 بالمئة فقط من سكانها البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة.