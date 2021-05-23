مال وأعمال

نيودلهي تعتزم تخفيف قيود كورونا مع تراجع الإصابات

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

CairoBank

– قال رئيس وزراء حكومة نيودلهي اليوم الأحد، إن العاصمة الهندية ستبدأ الأسبوع المقبل في تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة لمكافحة فيروس كورونا إذا واصلت حالات الإصابة الجديدة الانخفاض.

وسجلت الهند يوم الأحد 240842 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3741 وفاة خلال 24 ساعة. وهذا هو أقل عدد لحالات الإصابة اليومية الجديدة منذ أكثر من شهر.

وأوضحت بيانات وزارة الصحة أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 26.5 مليون حالة بينما وصل عدد الوفيات إلى 299266.

وتصارع الهند منذ أسابيع موجة ثانية وشرسة من كوفيد-19 تسببت في إصابة المنظومة الصحية بالشلل وأدت لنقص في إمدادات الأكسجين.

وقال أرفيند كيجريوال رئيس حكومة نيودلهي إن المدينة، وهي من أكثر مدن البلاد تضررا بالجائحة، تفرض إجراءات العزل العام منذ 20 أبريل نيسان لكن حالات إصابة الجديدة تراجعت في الأسابيع القليلة الماضية كما تراجع معدل الفحوص الإيجابية إلى أقل من 2.5 بالمئة بالمقارنة مع نسبة 36 بالمئة الشهر الماضي.

وأضاف في مؤتمر صحفي “إذا واصلت حالات العدوى الانخفاض لمدة أسبوع، فاعتبارا من 31 مايو سنبدأ عملية تخفيف القيود”.

وأشار إلى أن دلهي سجلت نحو 1600 إصابة جديدة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتتراجع حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في الهند بعد أن وصلت لذروة في التاسع من مايو أيار. وقالت الحكومة اليوم إنها تجري أكبر عدد من فحوص الكشف عن كورونا إذ خضعت 2.1 مليون عينة للفحص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

لكن الخبراء حذروا من أن الهند قد تواجه موجة ثالثة في الأشهر المقبلة مشيرين إلى أن العديد من الولايات غير قادرة على تطعيم من هم أقل من 45 عاما بسبب نقص في إمدادات اللقاحات.

ولم تتمكن الهند، أكبر منتج للقاحات في العالم، إلا من تطعيم أكثر من 41.6 مليون شخص بالكامل أي ما يمثل نسبة 3.8 بالمئة فقط من سكانها البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نيودلهي تعتزم تخفيف قيود كورونا مع تراجع الإصابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا