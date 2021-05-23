  الإسماعيلية للاستثمار العقاري تدرس المشاركة في تطوير مجمع التحرير

بكر بهجت _ بدأت شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، في دراسة المشاركة في تطوير مجمع التحرير بمنطقة وسط البلد، وذلك بعد إعلان صندوق مصر السيادي طرحه بالشراكة مع مطورين، وفق كريم الشافعي رئيس مجلس إدارة الشركة، مشيرًا إلى أن التقدم للمشروع في حال انتهاء الدراسة والاستقرار على الدخول فيه سيكون في أغسطس المقبل.

وأضاف الشافعي في تصريحات لجريدة «دوت الخليج» أن الشركة تنظر بعين الاعتبار إلى جميع المشروعات التي يتم طرحها من قبل الحكومة، بما يحقق للشركة أهدافها الاستثمارية، موضحًا أن الأعمال التي يجري تنفيذها في منطقة وسط البلد مستمرة ولم يطرأ أي تغيير عليها.

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وفي أبريل الماضي، دشن صندوق مصر السيادي أولى الخطوات التنفيذية لتطوير وتأهيل مجمع التحرير عبر الانتهاء من ‏مذكرة المعلومات وعرضها على المستثمرين والمطورين الأجانب والمحليين، وسيقوم نموذج الشراكة على ‏مساهمة الصندوق السيادي بالأصل المتمثل في المجمع والدراسات الفنية والرفع المساحي، فيما سيساهم ‏الشريك أو المطور العقاري بالتمويل ومكونات التطوير الأخرى، وستكون عملية التأهيل قائمة على تطوير ‏المبنى ليكون متعدد الاستخدامات.‏

وأوضح صندوق مصر السيادي، أن طرح المجمع للتطوير يأتي بهدف الشراكة مع مطورين ومستثمرين ‏وليس البيع، حيث يتمثل دور الشريك في تطوير المجمع ليكون مبنى متعدد الأغراض «فندقي – تجاري – ‏إداري – ثقافي»، مُشيرًا إلى أن عملية التطوير ستتم بناءً على أسلوب وفكر متطور يتناسب مع قيمة المبنى ‏التاريخية، وذلك وفقًا لخطة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والعمل على استثمارها بما يحقق توسيع ‏قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم العائد منها.‏

وتخطط شركة الإسماعيلية لاستثمار نحو 120 مليون جنيه في منطقة وسط البلد خلال العام الجاري، وذلك في أعمال تطوير العقارات، ضمن خطتها لرفع استثماراتها إلى نحو 900 مليون جنيه خلال 3 سنوات.

الشركة تواصل تنفيذ خطتها بوسط البلد.. ونعمل على صياغة الشكل العام لمشروع منطقة باب العزب

وبالنسبة للعمل مع الصندوق السيادي في منطقة باب العزب قال الشافعي، إن المحادثات مع الصندوق حول المشروع لا تزال مستمرة، وتنتظر الشركة توقيع العقود، لافتًا إلى أنه يجري العمل حاليًا على وضع الأفكار الخاصة والاستقرار على الشكل العام للمشروع.

وقال الشافعي في تصريحات سابقة لجريدة «دوت الخليج» إن الشركة تمتلك حاليًا نحو 25 عقارًا في منطقة وسط البلد جميعها قامت الشركة بتطويرها، على مدار السنوات الماضية، لافتًا إلى أن استثمارات الشركة في تلك المباني وصلت إلى ما يعادل رأسمالها البالغ 400 مليون جنيه، بخلاف قرض البنك الأوروبي بنحو 150 مليون جنيه.

وأوضح أن خطة الشركة تتضمن رفع استثماراتها إلى 900 مليون جنيه، عبر شراء مبانٍ جديدة ومن ثم البدء في تطويرها لرفع قيمتها الاستثمارية، وبما يتماشى مع خطة الدولة لتطوير وتجميل تلك المنطقة.

وحصلت شركة الإسماعيلية في نهاية عام 2019 على قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بقيمة 150 مليون جنيه، بهدف توجيهه بالكامل لتطوير العقارات المملوكة للشركة، إلا أنها لم تستغله بسبب تداعيات ظهور فيروس كورونا.

وتابع أن شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري تنتظر اشتراطات الحكومة الخاصة بالمشاركة في مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، وذلك للدخول فيها، مشيرًا إلى أنها تضع مثل هذه المشروعات على رأس أولوياتها نظرًا لأن تطوير العقارات التاريخية هو مجال تخصصها.