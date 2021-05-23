مال وأعمال

فودافون تقدم خدمات الاتصالات والتحول الرقمي لمشروعات ليفينج ياردز بالعاصمة الإدارية

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وقعت شركة “فودافون مصر” مذكرة تفاهم مع شركة ليفينج ياردز للتطوير العقاري، لتصبح مستشار التحول الرقمي ومزود خدمات الاتصالات المتطورة لمشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال بيان للشركة إن ذلك يأتي في إطار خطة فودافون لتزويد المشروعات العقارية بأحدث الخدمات الرقمية، بهدف المساهمة في تطبيق عملية التحول الرقمي في شتى المجالات.

وبموجب هذه المذكرة، تقدم “فودافون” باقة من الخدمات الرقمية لمشروعات “ليفينج ياردز” ومنها: خدمة “Smart Cities”- وهي خدمات متكاملة تشمل خدمات التحكم رقميًا في إدارة المرافق مثل إدارة الكهرباء، أجهزة الأمن، نظام الري، والمواقف الذكية Smart Parking .

وستقدم فودافوان خدماتها لنحو 2500 وحدة متنوعة ما بين سكني وإداري وتجاري وطبي بمشروعات الشركة، ما سيساهم في رفع تنافسية المشروعات، بالإضافة إلى تحقيق استراتيجية الدولة في استخدام أحدث التقنيات داخل العاصمة الإدارية.

وقال كريم شحاتة رئيس قطاع الأعمال بشركة فودافون مصر، إن زيادة عدد الشركات العقارية التي تتعاون مع “فودافون” لتقديم خدمات التحول الرقمي، يعزز استراتيجية التحول الرقمي لنشر مفهوم المدن الذكية في مصر، وتوفير جودة الحياة للمواطنين.

وقال أحمد أبو السعود رئيس القطاع التجاري بشركة ليفينج ياردز، إن الشركة تسعى لتقديم خدمات التحول الرقمي بمشروعاتها لمواكبة توجهات الدولة في بناء المدن الذكية، وتطلعات إدارة العاصمة الإدارية الجديدة في بناء المشروعات وفقًا لأحدث تكنولوجيا.

وأضاف “أبو السعود”، أن الشركة طرحت 3 مشاريع حتي الآن وهي The loft, The Loft Capital Center, Loft Downtown وبصدد طرح مشروع رابع وهو The Loft Plaza في قلب العاصمة الإدارية الجديدة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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