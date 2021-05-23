يوتنج الصينية تعرض على وزارة الصناعة خطة التوسع في إنتاج الأتوبيسات بمصر

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع ممثلى شركة يوتنج الصينية ومجموعة الجيوشي موتورز لاستعراض مشروع الشركة المقام فى مصرلإنتاج الأتوبيسات والمينى باصات بالتعاون مع مجموعة جيوشى موتورز والتوسعات الجديدة التى تعتزم الشركة الصينية تنفيذها فى مصر خلال المرحلة المقبلة لإنتاج الأتوبيسات والمينى باصات التى تعمل بالغاز الطبيعي.

وأكدت الوزيرة وفق بيان، حرص الحكومة على توفير كافة أوجه الدعم لمختلف الشركات العالمية للاستثمار بالسوق لمصرى ونقل التكنولوجيات والخبرات العالمية للصناعة المصرية، مشيرةً إلى أن التوجه الحالى للدولة المصرية يستهدف التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة بوسائل النقل الجماعى والخاصة من خلال العمل على إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى بالتوازى مع توطين المركبات التى تعمل بالطاقة الكهربائية.

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وأشارت جامع إلى أن الدولة تعمل حالياً على تهيئة البيئة المناسبة للتحول نحو الطاقة النظيفة في قطاع النقل من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لتموين السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء.

ونوهت الوزيرة إلى ترحيب الوزارة بالتعاون مع شركة يوتنج الصينية لتصنيع الأتوبيسات والمينى باصات والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة للشركة ونقلها للصناعة الوطنية، مشيرةً إلى حرص الوزارة على نقل وتوطين التكنولوجيات العالمية للصناعة الوطنية وبصفة خاصة فيما يتعلق بصناعة محركات السيارات.

حضر اللقاء بنج زاو الرئيس التنفيذى للمعاملات بشركة يوتنج الصينية ومحيى الدين جيوشى رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيوشى موتورز وخالد جيوشى نائب رئيس مجلس الإدارة إلى جانب حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.