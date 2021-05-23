ستارلايت تستأنف العمل بمشروع القطامية كوست بالساحل الشمالي بعد سداد رسوم تحسين الخدمات

سددت شركة ستارلايت للتنمية العقارية والسياحية رسوم مقابل تحسين الخدمات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية عن مشروعها “القطاميه كوست” بالساحل الشمالي.

وصرح شريف أبو طالب العضو المنتدب لشركة ستارلايت للتنمية العقارية والسياحية ” نفخر بإن تكون القطامية كوست من أوائل المشروعات التي تقوم بسداد رسوم تحسين الخدمات التي تم إقرارها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية في إطار تنفيذ مخططتها الجديد لتطوير الساحل الشمالى”

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وأشاد بجهود وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وحرصهم علي تنفيذ مخطط تطوير الساحل الشمالي والذي سيكون له مردود استثماري إيجابي كبير علي ملاك الوحدات بمشروع القطامية كوست.

وأضاف أبو طالب أن المشروع نجح في الحصول علي جميع الموافقات والاعتمادات الرسميه المطابقه للمخطط العمراني الشامل لتطوير الساحل الشمالي ، وذلك طبقاً للقرار الجمهوري رقم 261 لسنه 2020 وقرار جهة الولاية الجديدة للأرض (هيئة المجتمعات العمرانية) رقم 147 بتاريخ 9 سبتمبر 2020.

وأوضح أنه تم إخطار جميع عملاء القطامية كوست باستئناف الأعمال الإنشائية للمشروع، ومن منطلق إيماننا التام بأهمية ما تقوم به الدولة حاليا من تخطيط وتنظيم للساحل الشمالي، تتحمل الشركة فروق أسعار الأرض المحددة من قبل هيئة المجتمعات العمرانيه، دون تحميل العملاء أي أعباء ماليه اضافية.

وأضاف أبو طالب سيتم فتح باب الحجز للمرحله الثانية من المشروع قريبا وذلك بعد ان بدأت وحدات المرحله الأولي في النفاذ منذ طرحها بإجمالي مساحه 100 فدان، ليتم تسليم جميع وحدات المشروع البالغه 371 وحده خلال 36 شهر” تبلغ التكلفه الاستثمارية للمرحلة الأولي للمشروع فقط 3 مليار جنيه”

يقع مشروع القطامية كوست في الكيلو 180 طريق اسكندرية – مطروح بالساحل الشمالي بإجمالي مساحه تبلغ 205 فدان، جميع وحدات المشروع تطل علي البحر بطول شاطئ 715.