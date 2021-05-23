مصر إيطاليا العقارية تطلق مرحلتين جديدتين ضمن مشروع البوسكو سيتي

أعلنت شركة مصر إيطاليا العقارية عن طرح مرحلتين جديدتين “لا ناتورا ولا فال” بمشروع “البوسكو سيتى” في مدينة مستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة.

ووفق بيان الشركة، تضم المرحلتان الجديدتان فيلات بمساحات تصل إلى 218 متر مربع ودبل فيو هاوس بمساحات 238 متر مربع وسكاي فيلا بمساحات 213 متر مربع، وسبرينج فيلا بمساحات تصل إلى 282 متر مربع وتوين هاوس بمساحة 257 متر مربع وتاون هاوس بمساحات تصل إلى 239 متر مربع.

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وبلغت الاستثمارات الإجمالية لمشروع “البوسكو سيتي” 22 مليار جنيه، و تم بيع حوالي 95% من المرحلة الأولى، وتصل مساحة المشروع إلى نحو 268 فدان.

وقال المهندس محمد هاني العسال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن طرح المرحلتين الجديدتين من البوسكو سيتى، يأتى فى إطار إستراتيجية الشركة لتغيير مفهوم سوق العقارات المتنامي باستمرار.