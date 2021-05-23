فهد حسين – أنهت مؤشرات بورصة الكويت تداولات اليوم على تباين، بارتفاع مؤشر السوق الأول 0.16% إلى مستوى 6835.47 نقطة، وتراجع مؤشرا السوق “الرئيسي 50” بنسبة 0.06% والرئيسي 0.11% ليرتفع المؤشر العام إجمالا 0.09% إلى مستوى 6296.04 نقطة. Your browser does not support the video tag. وبلغ حجم التداولات 473.38 مليون سهما بسيولة بلغت 54.6 مليون دينار عبر 14937 صفقة. وجاء ارتفاع المؤشر العام مدعوما بالأداء الإيجابي لسبعة قطاعات تصدرها الطاقة بنسبة 1.93% تلاه الصناعية 0.89%، فيما تراجعت 4 قطاعات بقيادة العقار بنسبة 0.77% واستقرار منافع عند مستوى إغلاق الخميس الماضي. وكان سهم “بيت الطاقة” الأكثر ارتفاعا بصعوده 16.71% بختام تداولات اليوم، فيما تصدر “بريق” الأداء السلبي بتراجعه 36.50%، واستحوذ “بيتك” الذي ارتفع 0.27% على أكبر قدر من السيولة المتداولة بقيمة 5.07 مليون دينار.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بورصة الكويت تغلق على تباين والعام يصعد 0.09% بدعم 7 قطاعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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