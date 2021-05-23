سوق دبي يسجل أعلى ارتفاع في 16 شهرا ومكاسب أبوظبي تتخطى 4 مليارات درهم

فهد حسين – أغلق مؤشرا أسواق المال الإماراتية على ارتفاع جماعي، بصعود سوق دبي المالي مرتفع بنسبة 1.3% إلى مستوى 2786.89 نقطة مسجلا أعلى ارتفاع له خلال 16 شهرا، وسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.43% إلى مستوى 6546.09 نقطة.

وبلغ حجم التداولات 279.46 مليون سهما في دبي وأكثر من 220 مليون سهما في أبوظبي، كما سجلت السيولة المتداولة في دبي 385.94 مليون درهم، وفي أبوظبي 1.47 مليار درهم.

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وكان الأداء الإيجابي لمؤشر سوق دبي المالي مستندا إلى ارتفاع 6 قطاعات بقيادة الاستثمار والخدمات المالية 2.86% والعقارات 2.16%، وسط تراجع قطاعي الخدمات والتأمين.

وكان ارتفاع قطاع العقارات مستندا إلى الأداء الإيجابي لسهم إعمار العقارية الذي ارتفع 2.73% بحجم تداولات بلغ 24.2 مليون سهما وبسيولة قدرها 100.2 مليون درهم.

فيما دعم صعود مؤشر أبوظبي الأداء الإيجابي لسبعة قطاعات بقيادة السلع الاستهلاكية والطاقة بنمو مؤشرهم 2.76% و1.17% على الترتيب مع صعود مؤشرات البنوك والعقارات 0.45% و1.02% وتراجع مؤشر الاتصالات 0.3%.

وبلغت مكاسب أسواق المال الإماراتية بنهاية جلسة اليوم نحو 6.882 مليار درهم، بعد زيادة القيمة السوقية لأسهم أبوظبي بقيمة 4.364 مليارا لتصل 936.336 مليار درهم بالختام من 931.972 مليار درهم الخميس الماضي، وزيادة قيمة أسهم دبي السوقية بقيمة 2.518 مليار درهم بوصول رأس المال السوقي إلى 381.676 مليار درهم بالختام من 379.158 مليار درهم الجلسة السابقة.

وفي سوق دبي كان سهم “السلام بنك السودان” الأكثر ارتفاعا بصعوده 7.36%، فيما تصدر سهم “عمان للتأمين” أكثر المتراجعين بهبوطه 9.71%، أما في أبوظبي فتصدر سهم ” شركة رأس الخيمة للاسمنت اﻷبيض والمواد اﻻنشائية” قائمة الرابحين بصعوده 14.94%، وجاء سهم ” شركه الوطنيه للتكافل” على رأس الخاسرين بتراجعه 10%.