أبو ظبي التجاري يمد مهلة تلقي العروض النهائية على حصة الإسكندرية للخدمات حتى 27 مايو

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رنا ممدوح _ قرر بنك أبو ظبي التجاري بصفته المساهم الرئيسي في شركة الإسكندرية للخدمات الطبية – مركز الطبي الجديد، مد مهلة تلقي العروض الملزمة النهائية من المستثمرين المحتملين إلى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 27 مايو الجاري.
وأفادت هيئة الرقابة المالية في بيان للبورصة اليوم، أن مد المهلة جاء بناء على كتاب تلقته الهيئة من بنك أبو ظبي التجاري بتاريخ اليوم يفيد تلقيه طلب من المستثمرين المحتملين بمد مهلة التقدم بعروض.
الجدير بالذكر، أن الرقابة المالية أعلنت في 4 مايو الجاري أنها تلقت كتاب بنك أبو ظبي التجاري المساهم الرئيسي بشركة الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد- الإسكندرية بشأن تلقي البنك عرضين إضافيين مبدئيين وغير ملزمين للاستحواذ على حصته بالأخيرة.
وأفادت الهيئة أن أصحاب العرضين هما شركة مركز النيل للأشعة والتحاليل، وشركة جلوبال ون هيلث كير القابضة – شركة إماراتية.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد تلقت في 20 إبريل الماضي، القائمة النهائية بأسماء المستثمرين المحتملين والراغبين في الاستحواذ على حصة البنك بالشركة، وهم شركة مستشفى كليوباترا، و الإسكندرية للاستثمار الطبية أو أيا من شركاتها التابعة، و تحالف شركات سبيد وإحدى صناديق الاستثمار التابعة لشركة لايم فست بارتنرنز وتواصل هولدنجز للاستثمارات المالية وشمل الاسم الأخير شركة صحة كابيتال، بمتوسط سعر 50.77 جنيه للسهم الواحد.
يذكر أن بنك أبو ظبي التجاري أعلن في 9 مارس الماضي اعتزامه بيع أسهمه في الإسكندرية للخدمات الطبية البالغ نسبتها 51.54%.
والجدير بالذكر، أن بنك أبو ظبي التجاري – الإمارات، استحوذ في نهاية ديسمبر الماضي، على حصة رجل الأعمال الهندي بي آر شيتي في شركة الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد – والبالغ نسبتها 51.5% بقيمة تقدر بحوالي 275 مليون جنيه، وقام بتنفيذ تلك الصفقة بطرفيها المشتري والبائع ذراع السمسرة الخاص بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية.
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