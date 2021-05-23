سوق الأسهم السعودية ترتفع هامشيا بدعم السيولة الوفيرة والأداء الإيجابي من 11 قطاع

فهد حسين – أنهت سوق الأسهم السعودية “تداول” جلسة اليوم الأحد على ارتفاع هامشي لمؤشرها الرئيسي “تاسي” بنسبة 0.04% إلى مستوى 10343.86 نقطة، بعد تراجعه لجلستين متتاليتين.

وزادت السيولة المتداولة إلى 10.214 مليار ريال، من 8.483 مليار ريال الجلسة السابقة، كما ارتفع حجم التداولات إلى 356.67 مليون سهم مقارنة بعدد 297.88 مليون سهم في جلسة الخميس، لتصل القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 9.628 تريليون ريال.

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وتراجع أداء 10 قطاعات تصدرها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.03% تلاه الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.73%، فيما ارتفعت مؤشرات 11 قطاعات بقيادة الأدوية الذي صعد 3.91%، والاستثمار والتمويل 2.32%.

وعلى مستوى أداء الأسهم، كانت المكاسب من نصيب 115 سهما بقيادة “شاكر” الذي ارتفع 9.96% بعد إعلان ارتفاع نتائجه عن الربع الأول بنسبة 130%، والخسائر من نصيب 77 سهما بقيادة “وفرة” الذي هبط 6.6%.

وكان سهم “شاكر” الأنشط خلال تداولات اليوم من حيث السيولة المتداولة مستحوذا على تداولات بقيمة 413.7 مليون ريال، فيما تصدر “دار الأركان” قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث الحجم بعدد 20.95 مليون سهم.