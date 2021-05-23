توقعات بتضاعف أقساط التأمين الزراعي 3 مرات إلى مليار دولار في أفريقيا.. بشرط

دوت الخليج – ذكر الاتحاد المصري للتأمين، أنه من المتوقع إرتفاع الأقساط المحصلة عن التأمينات الزراعية في قارة أفريقيا إلى 1 مليار دولار أمريكي في غضون 10 سنوات، بشرط زيادة معدل الاختراق بشكل كبير.

وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية، أن قيمة الأقساط المحصلة عن التأمينات الزراعية في قارة أفريقيا بلغت 300 مليون دولار خلال العام الماضي، ويلزم 4 إجراءات لتحسين معدلات انتشار تلك النوعية من التأمينات في القارة السمراء.

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وأفاد الاتحاد، بأن الإجراءات المطلوبة لتحسين انتشار التأمينات الزراعية في أفريقيا تتمثل في العمل على ملاءمة المنتج، والقدرة على تحمل التكاليف، وزيادة المعلومات وتكثيف التدريب، وزيادة درجة الاختراق والشمول المالي للوصول إلى حجم الأقساط التأمينية المتوقعة خلال العقد المقبل.

وأشار الاتحاد إلى وجود فجوة تأمينية كبيرة في المحاصيل حيث بلغت قيمة المحاصيل حوالي 1 تريليون دولار على مستوى العالم و هذه الكمية من المحاصيل لا تملك تغطيات تأمينية كافية.

ولفت إلى معاناة المحاصيل الزراعية المرتبطة بالأعمال فقط من هذه الفجوة، والتي تعتمد على إنتاج المحاصيل بهدف الصناعة والتي تواجه نقصاً كبيراً في التغطيات التأمينية أيضاً.

وأوضح أنه مع مثل هذه الحاجة الكبيرة الغير ملباه لمنتجات للتأمين، حيث تفتقر مجموعات كبيرة من العملاء المحتملين إلى آليات كافية لتوفير الآمان مما له آثار مضاعفة على كلاً من الاستثمار، وعمليات منح الائتمان، وعوامل مهمة أخرى ضرورية للنمو الاقتصادي.

وذكر أن أحد الأمثلة البارزة على الاعتماد على الطقس هو الهند حيث يعتمد أكثر من 500 مليون شخص في سبل دخلهم على الأمطار الموسمية والتي تتساقط خلال بضعة أسابيع قليلة فقط من العام.

وأضاف أن عدم تساقط الأمطار في الهند فقط لا يؤدي إلى فقد الدخل، بل يؤدي إلى ارتفاع حالات الانتحار وحالات الإفلاس في جميع أنحاء البلاد.

وتوجد هذه المستويات العالية من انعدام توافر آليات توفير الآمان في العديد من الدول الأخرى، كما أن الافتقار إلى التأمين على الخسائر الزراعية يمثل عقبة رئيسية أمام التنمية الاقتصادية.