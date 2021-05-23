البورصة تصعد إلى 10812 نقطة والتجاري الدولي يقفز 1.83%

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.75%، وأغلق عند مستوى 10812 نقطة.

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وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 1.83%، وأغلق عند مستوى 58.02 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.31%، و 1.04% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 1.291.930 مليار جنيه على 193 شركة من خلال 51.930 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 104 شركة مقابل تراجع 57 بينما لم تتغير أسعار 32.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 25.880 مليون جنيه، منها 22.205 مليون جنيه للمؤسسات، و3.675 مليون جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 18.687 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 51.073 مليون جنيه، مقابل 32.386 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 7.193 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 20.915 مليون جنيه، مقابل 13.722 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسيطر المصريون على نسبة 87.69% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 5.29% والعرب على7.02% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 15.2% من تعاملات اليوم مقابل 84.79% من نصيب الأفراد.

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