4 بنوك تستعرض خططها لمبادرة إحلال السيارات

إسلام فضل _ استعرضت 4 بنوك مصرية خططها التمويلية في مبادرة إحلال السيارات القديمة وتحويلها للسيارات ذات الوقود المزدوج، مؤكدة أن المبادرة تسهم في تنشيط حركة مبيعات سوق السيارات، إضافة إلى تنشيط محفظة التجزئة المصرفية بالبنوك.

وأشارت البنوك إلى أن ضعف حجم إنتاجية مصانع السيارات المشاركة في المبادرة مقارنة بحجم الطلبات المقدمة من العملاء الراغبين في الاستفادة من التمويل منخفض العائد، يعد أبرز التحديات التي تواجه مشروع إحلال المركبات والسيارات القديمة حتى الآن.

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ويشارك في المبادرة 31 بنكًا يستهدفون تمويل نحو 250 ألف سيارة في المرحلة الأولى، وعلى مدار 3 سنوات.

كان مجلس إدارة البنك المركزي المصري، أعلن في يناير الماضي، إطلاق مبادرة بقيمة 15 مليار جنيه لتمويل الأفراد الراغبين في إحلال مركباتهم سواء الملاكي، أو الأجرة، أو الميكروباص لتعمل بالوقود المزدوج بسعر عائد 3% (مقطوع).

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، قبل أيام، بلوغ إجمالي عدد طلبات إحلال السيارات المتقدمة «الملاكي والأجرة» للعمل بالغاز الطبيعي، 70 ألف طلب منذ انطلاق المبادرة الرئاسية، منها 38 ألف طلب استوفى الشروط المقررة، وأضاف أنه تم تسليم 500 سيارة جديدة للمستفيدين منذ أول أبريل الماضي وحتى الآن، وتحملت الخزانة العامة للدولة 16.2 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر المحدد لكل منها، ومن المقرر تسليم 634 سيارة جديدة أخرى، خلال أسبوعين.

من جهتها قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن مصرفها يدرس منح تسهيلات ائتمانية لـ 23 عميلًا فقط حتى الآن.

ميرفت سلطان: تنمية الصادرات لم يمنح تمويلات بالمبادرة بعد.. و23 حالة ائتمانية محل دراسة

أضافت سلطان، أن البنك لم يقم بتقديم تمويلات في المبادرة الرئاسية لإحلال وتجديد السيارات حتى الوقت الحالي، مؤكدة عدم مواجهة مصرفها أي تحديات حتى الآن.

وأشارت رئيس بنك تنمية الصادرات، إلى أن البنك تأتي في إطار توجهه نحو تحقيق التنمية المستدامة، التي من بينها الحفاظ على البيئة والحرص على استخدام عناصر صديقة للبيئة، وفي ضوء توجهات الدولة نحو إحلال المركبات التي تعمل بالوقود واستبدالها بتلك التي تعمل بالوقود المزدوج، مع حث وتشجيع المواطنين على القيام بتلك الخطوة من خلال توفير التمويل المطلوب لهم بأسعار عائد منخفضة، وتماشيًا مع مبادرة البنك المركزي المصري المصري لتمويل السيارات الصديقة للبيئة.

وفي سياق متصل، قال حسين رفاعي رئيس بنك قناة السويس، إن مصرفه يسعى للدخول بقوة في المبادرة الرئاسية لإحلال وتجديد السيارات خلال الفترة الحالية.

حسين رفاعي: قناة السويس منح تمويلات لـ 20 عميلًا ويسعى للتوسع بقوة في المبادرة

وأضاف حسين، أن البنك مول أكثر من 20 سيارة حتى الآن بنحو 4 ملايين جنيه، ويتراوح سعر السيارات الممولة من البنك بين 150 إلى 200 ألف جنيه، ويدرس البنك حاليًا تمويل أكثر من 25 سيارة.

وأكد أن هناك إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين للحصول على سيارات جديدة والاستفادة من المبادرة، موضحًا أن كل الطلبات التي تأتي إلى مصرفه يتم دراستها وتمويلها بشكل سريع دون مواجهة أي تحديات.

من جانبه قال كريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع لدى البنك الأهلي المصري، إن مصرفه أصدر موافقات لمنح قروض وتمويلات ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحلال السيارات والمركبات القديمة، بقيمة بلغت نحو 434 مليون جنيه، وذلك لعدد 1819 سيارة حتى الآن.

كريم سوس: البنك الأهلي ينظر 4258 طلبًا

وأضاف الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع، أن البنك الأهلي يعكف على دراسة 4258 عميلًا خلال الفترة الراهنة لتمويلهم عبر المبادرة، موضحًا أن العملاء الذين تم منحهم الموافقات الائتمانية من البنك في مراحل إنهاء الإجراءات مع المصانع لاستلام سياراتهم.

وأشار سوس، إلى أن مصرفه يستهدف منح تمويلات بقيمة 7 مليارات جنيه من خلال المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات والسيارات في المرحلة الأولى، بنسبة تقارب 50% من حجم تمويلات المرحلة الأولى البالغة 15 مليار جنيه.

وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه تدفق التمويل عبر المبادرة، هي قلة إنتاجية المصانع المشاركة من السيارات وعدم تناسب حجم الإنتاج مع الطلبات المقدمة من المواطنين، مؤكدًا أهمية اتجاه تلك المصانع لزيادة عدد خطوط الإنتاج لاستيعاب الطلبات.

وذكر سوس، أن محفظة التجزئة المصرفية لدى البنك الأهلي بلغت بنهاية شهر أبريل 2021 نحو 131.5 مليار جنيه، مقابل 123 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، موضحًا أن القروض الشخصية تتجاوز 70% من قيمة المحفظة.

ومن جانبه قال محمد ثروث، رئيس قطاع التجزئة في بنك القاهرة، إنه تمت الموافقة على تسهيلات ائتمانية بقيمة 25 مليون جنيه لعدد 134 سيارة ضمن المبادرة، ويتم حاليًا الانتهاء من الإجراءات مع المصانع وإدارة المرور لتسليم السيارات.

محمد ثروت: القاهرة يدرس 354 طلبًا جديدًا.. ومولنا 134 سيارة

وأشار ثروت، إلى أن متوسط القرض في المبادرة الرئاسية لإحلال وتجديد السيارات يبلغ نحو 200 ألف جنيه لكل عميل.

أضاف أن البنك يدرس 354 عميلًا خلال الفترة الحالية، موضحًا أن نحو 1500 عميل اختاروا بنك القاهرة للحصول على التمويل من خلاله، ويستهدف البنك منح تمويلات بقيمة مليار جنيه خلال المرحلة الأولى فقط.

وأكد أن هناك عدة تحديات تواجه جميع البنوك المشاركة في مبادرة إحلال السيارات نتيجة انخفاض إنتاجية مصانع السيارات في مقابل عدد الطلبات المقدمة إلى البنوك، لافتًا إلى أن الحل لمواكبة طلبات العملاء هو زيادة خطوط الإنتاج في المصانع، أو المزيد من المصانع للانضمام إلى المبادرة.

يشار إلي أن محفظة التجزئة المصرفية في بنك القاهرة سجلت نحو 40 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.