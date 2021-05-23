8 أسباب تتحول بشركة المملكة القابضة إلى الربحية الربع الأول من 2021

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فهد حسين – تحولت شركة المملكة القابضة، المدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول” إلى الربحية بنهاسة الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي.
وأظهرت النتائج المالية المعلنة من قبل الشركة على موقع السوق اليوم الأحد، تسجيلها 91.06 مليون ريال أرباحا، مقابل خسائر بقيمة 50.11 مليون ريال للربع الأول من عام 2020.
وتقلصت إيرادات المملكة القابضة خلال الربع الأول بنحو 56.05% على أساس سنوي مسجلة 174.89 مليون ريال من 397.9 مليونا للفترة المناظرة من العام السابق.
وبررت الشركة ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول من 2021 على أساس سنوي بارتفاع المكاسب الأخرى وإنخفاض تكاليف تشغيل الفنادق وأخرى وأيضا إنخفاض المصاريف الإدارية والعمومية والتسويقية ومصروف الفوائد البنكية وكذلك إنخفاض مصروف الضريبة وإرتفاع دخل التوزيعات وانخفاض خسائر اصول مالية وإنخفاض مصروف الزكاة على الرغم من انخفاض ايرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى وكذلك إنخفاض حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية.
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