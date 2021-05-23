سكاي أبوظبي تنتهي من بيع 437 وحدة بمشروع ريزيدنس 8 وتطرح المرحلة الثانية

انتهت شركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري التابعة لمجموعة دايموند الإماراتية من بيع 437 وحدة بمشروع ريزيدنس 8 الذي تقيمه في العاصمة الإدارية، وتستعد الشركة لطرح المرحلة الثانية.

وقالت الشركة في بيان إن قيمة مبيعات المرحلة الأولى وصلت إلى 700 مليون جنيه، واستحوذ المشترين من الخارج على نحو 45% من الوحدات المباعة، فيما بلغت نسبة العملاء من السوق المصرية 55%.

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ويقام مشروع Residence Eight على مساحة 23 فدانًا بمنطقة R8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وينقسم تصميم المشروع بين مساحات خضراء تصل إلى 82% من المساحة الكلية من المشروع ونحو 1000 وحدة سكنية بمساحات متنوعة تتراوح بين 110 إلى 360 متر مربع ما بين شقق ووحدات “دوبلكس”.

وقال المهندس عبد الرحمن عجمي الرئيس التنفيذي لمجموعة دايموند وشركة سكاي أبوظبي للتطوير العقاري، إن ما تحقق بالمرحلة الأولى من المشروع Residence Eight حفز الشركة على تسريع خطتها لاستثمار 15 مليار جنيه في السوق المصرية خلال عامين، ولذا تدرس الشركة في الوقت الحالي فرص استثمارية جديدة بالعاصمة الإدارية، في ظل ارتفاع الطلب على العاصمة نظرًا لجودة المشروعات بها وقرب انتقال الحكومة للإدارة منها.

وتابع أن الشركة تدرس أيضا فرصًا استثمارية بالساحل الشمالي وشرق القاهرة بمساحات أراضي تتراوح بين 50 و 100 فدان.

من جانبه قال المهندس مصطفي صلاح، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة سكاي أبو ظبي للتطوير العقاري، إن الشركة نجحت في تحقيق مبيعات بلغت 700 مليون جنيه منذ فتح باب الحجز بمشروع Residence Eight يوم 7 مارس، بنسبة تصل إلى 50% من إجمالي المبيعات التعاقدية المستهدفة وتبلغ 1.5 مليار جنيه خلال عام 2021.

وتوقع أن تحقق المرحلة الجديدة مبيعات تفوق الأولى نظرًا لجدية الشركة في سرعة البدء في تنفيذ المشروع، وضخ 250 مليون جنيه استثمارات العام الجاري لتنفيذ المشروع وفقًا للخطة المستهدفة.