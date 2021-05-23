بريطانيا تسجل 5 وفيات و2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا

– أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت اليوم الأحد 2235 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة بالمرض.

كما أوضحت البيانات أن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح مضاد للفيروس بلغ 37 مليونا و943681.