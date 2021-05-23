البنك المركزي المصري السوداني يعتزم طرح 40 مليون دولار في مزاد للعملة الصعبة

سي إن بي سي – قال البنك المركزي المصري السوداني اليوم الأحد إنه سيطرح 40 مليون دولار للبيع في مزاد للعملة الصعبة في 26 مايو، وذلك في أول إجراء من نوعه منذ خفض كبير في قيمة العملة في فبراير.

كان البنك قد قال الأسبوع الماضي إنه بصدد إطلاق نظام لعطاءات العملات الأجنبية في إطار تعويم مرن ومحكوم للجنيه السوداني.