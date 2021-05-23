أصول البنوك المصرية بالنقد الأجنبي في الخارج تسجل رقما قياسيا فوق 20 مليار دولار

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أ ش أ – أعلن البنك المركزي المصري أن صافي أصول البنوك المصرية بالنقد الأجنبي بالخارج سجلت رقما قياسيا بنهاية فبراير الماضي لتتجاوز 20 مليار دولار مقارنة بنحو 10 مليارات دولار في أبريل من عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 100%.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، إن هذه القفزة الكبيرة في حجم أصول البنوك المصرية بالنقد الاجنبي بالخارج تأتي على الرغم تداعيات تفشي أزمة فيرس كورونا وأثرها السلبي على جميع القطاعات الإقتصادية في العالم، وبالرغم من عمليات التمويل الضخمة التي وفرتها البنوك المصرية خلال الفترات الماضية.
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