الأزهر يرسل قافلة إغاثية من 150 طنا مواد طبية وغذائية إلى قطاع غزة

دوت الخليج – انطلقت اليوم الأحد أكبر قافلة إغاثية من الأزهر الشريف محملة بـ150 طنًّا من المواد الإغاثية والطبية والغذائية الضرورية إلى قطاع غزة، تضامنًا مع الأشقاء في فلسطين وقطاع غزة جراء العدوان الذي تعرض له القطاع من قبل “الكيان الصهيوني المحتل” خلال الأيام الماضية.

وشارك قيادات الأزهر، وعلى رأسهم وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، ورئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، ونواب جامعة الأزهر، وقيادات قطاع المعاهد الأزهرية في إطلاق القافلة اليوم من مشيخة الأزهر متوجهة إلى قطاع غزة.

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وبحسب بيان لمؤسسة الأزهر، فإن القافلة تأتي في إطار دورها التاريخي والدائم في دعم قضايا الأمة العربية والإسلامية، والتضامن مع الشعوب ونشر روح الإخاء والتلاحم بين أبناء الأمة، وبناءً على توجيهات الإمام الأكبر بأن تكون هذه القافلة أكبر قافلة إغاثية في تاريخ الأزهر، حيث حملت القافلة 150 طنًّا من المواد الإغاثية والطبية والغذائية الضرورية إلى غزة.

وتضم القافلة مجموعة من علماء الأزهر والمختصين بإدارة القوافل بمشيخة الأزهر، يحملون رسالة تقدير ومودة من شيخ الأزهر وعلماء الأزهر وطلابه ومنتسبيه إلى أشقائنا في دولة فلسطين، استمرارًا لهذا الدور التاريخي الذي يضطلع به الأزهر تجاه القضية الفلسطينية والتضامن مع أشقائنا و”مشاركتهم روح النصر على العدو الغاشم، متمنين نصرة الشعب الفلسطيني وزوال هذا الاحتلال الغاشم”.