حجم صناديق الاكتتاب العام في الصين يبلغ 3.35 تريليون دولار أمريكي بنهاية مارس

شينخوا _ أظهرت بيانات صادرة عن جمعية إدارة الأصول في الصين أن حجم صناديق الاكتتاب العام في الصين قد انخفض على أساس شهري بنهاية مارس.

وبلغ إجمالي صافي قيمة أصول الصناديق 21.56 تريليون يوان (حوالي 3.35 تريليون دولار أمريكي)، بانخفاض 221.85 مليار يوان مقارنة بالرقم المسجل في فبراير، وفقا للبيانات.

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وبحلول نهاية مارس، تم تشغيل صناديق الاكتتاب العام من قبل 134 شركة لإدارة الصناديق، منها 90 شركة محلية و 44 شركة مشتركة.

وتباطأ توسع صناعة إدارة الأصول في الصين في السنوات الأخيرة، حيث شددت السلطات اللوائح لاحتواء المخاطر المتزايدة لمنتجات إدارة الثروات.

وفي عام 2017، تم وضع مسودة قواعد موحدة للمبادئ التوجيهية تغطي منتجات إدارة الأصول الصادرة عن جميع أنواع المؤسسات المالية، وتطلب منها تحديد سقف للرافعة المالية.